Με κακοκαιρία και αυξημένη η κίνηση η «έξοδος» του τριημέρου Αποκριάς και Καθαράς Δευτέρας

Πού και πότε θα... χτυπήσει η κακοκαιρία

Αυξημένη είναι κίνηση στις εθνικές οδούς για την έξοδο από τις πόλεις για το τριήμερο Αποκριάς και Καθαράς Δευτέρας.

Σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται σε πολλούς δρόμους. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από το Μοσχάτο έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και ειδικότερα στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα παρατηρούνται καθυστερήσεις από Κάντζα έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία) και από Αγία Παρασκευή έως Μεταμόρφωση στην Περιφερειακή Υμηττού.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης οι οδηγοί σε: Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (από διυλιστήρια έως γέφυρα Ασπροπύργου), Πέτρου Ράλλη, Βασ. Σοφίας (κάθοδος), Μεσογείων (από Κατεχάκη προς Αθήνα), Βασ. Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη – ρεύμα προς Πειραιά) καθώς και σε τμήματα της Κηφισίας, επισημάνθηκε στην ΕΡΤ.

Γεμάτα τα ΚΤΕΛ για την Πάτρα

Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ χρειάστηκε να προστεθούν δρομολόγια για τη μητρόπολη του καρναβαλιού, την Πάτρα, και την Ξάνθη.

Με τελικό προορισμό την Πάτρα ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για τον εορτασμό του Καρναβαλιού και της Καθαράς Δευτέρας. Εκδρομείς από κάθε γωνιά της Ελλάδας δίνουν το «παρών», ταξιδεύοντας προς τη Δυτική Ελλάδα για να ζήσουν από κοντά την κορύφωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Πλήθος κόσμου καταφθάνει στην Πάτρα, με την πόλη να υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν από κοντά το αποκριάτικο κλίμα.

Το υπεραστικό ΚΤΕΛ της Αχαΐας για να εξυπηρετήσει τον όγκο των επιβατών έχει προγραμματίσει , έκτακτα δρομολόγια. Λεωφορεία θα έρχονται και θα φεύγουν κάθε δέκα λεπτά από διάφορες πόλεις της χώρας.

Η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, ξεκίνησε από νωρίς το πρωί με την κίνηση να είναι αυξημένη στα ΚΤΕΛ του Κηφισού και της Θεσσαλονίκης. Τα δρομολόγια αναχώρησαν το ένα μετά το άλλο με βασικό προορισμό την Πάτρα και την Ξάνθη για την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Κίνηση στα διόδια Ελευσίνας

Αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια Ελευσίνας, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται ιδιαίτερα προβλήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Ολυμπία Οδό, από τις 06:00 έως τις 18:00 πέρασαν πάνω από 29.000 οχήματα, ενώ η κίνηση σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένη κατά 12%.

Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Την ίδια ώρα, η αστυνομία προχωρά σε σαρωτικούς το Σάββατο από τις 08:00 έως τη 13:00.

Αυξημένη κίνηση σε διόδια Μαλγάρων και ΚΤΕΛ Μακεδονία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με τα αστικά κέντρα να αδειάζουν με γοργούς ρυθμούς. Η βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι της Παρασκευής και έπειτα έχει αυξήσει την κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων, όπου επτά από τις 13 λωρίδες έχουν δοθεί για την έξοδο των εκδρομέων από την πόλη.

Κυριότεροι προορισμοί η Αθήνα, η Πάτρα, ο Τύρναβος και η Κοζάνη. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση όλων των πολιτών.

Παράλληλα, το αδιαχώρητο επικρατεί στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, όπου αναχωρούν το ένα μετά το άλλο τα δρομολόγια των λεωφορείων. Αρκετοί είναι εκείνοι, που πηγαίνουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους ενώ πολλοί είναι κι εκείνοι, που επιλέγουν έναν… καρναβαλικό προορισμό, όπως η Πάτρα αλλά κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα η Ξάνθη.

Πότε και πού χτυπά η κακοκαιρία

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη 19/2/2026 στις 12:00 τοπική ώρα επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευή

β. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

ε. στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου

στ. στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Παρασκευή (20-02-26) μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.