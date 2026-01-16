Αυτή είναι η οικοδομή-«φάντασμα» όπου βρέθηκε νεκρός ο 25χρονος στην Αγία Παρασκευή – Τι ψάχνουν οι Αρχές

0

Το χρονικό της τραγωδίας

Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την περιοχή του Αμαρουσίου στις 12 Ιανουαρίου 2026.

​Η σορός του άτυχου νέου εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης σε μια ψηλή, ημιτελή οικοδομή που στέκει εγκαταλελειμμένη εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Το κτίριο βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο, σε σημείο ψηλά στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Τον 25χρονο εντόπισε η ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες έπειτα από αίτημα των συγγενών του, κάνοντας γνωστή τη θλιβερή είδηση με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Κοτσαύτης είχε αποχωρήσει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής. Οι Αρχές εικάζουν ότι ο θάνατος προήλθε από πτώση από μεγάλο ύψος, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να εξακριβωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή για άλλη αιτία.