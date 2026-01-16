Νεκρός εντοπίστηκε στην Αγία Παρασκευή ο 25χρονος αγνοούμενος από το Μαρούσι

0

Η σορός του βρέθηκε από μέλη της ομάδας Anubis

Νεκρός βρέθηκε ο 25χρονος Γιώργος Κοτσαύτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το Μαρούσι από τις 12 Ιανουαρίου. Η σορός του εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή, βάζοντας τέλος στην αγωνία που βίωνε η οικογένειά του επί ημέρες.

Τον άτυχο νεαρό εντόπισε η ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες κατόπιν αιτήματος των συγγενών του. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε μέσα από ανάρτηση της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Για την εξαφάνιση του είχε εκδώσει Missing Alert και το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 25χρονος είχε φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητο του και από τότε δεν είχε επικοινωνήσει με κανέναν.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.