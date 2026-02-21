Νεκρός εντοπίστηκε ο 44χρονος που αγνοούταν στη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου

0

Είχε πάει για ψάρεμα μαζί με τον ανήλικο γιο του όταν παρασύρθηκε

Νεκρός εντοπίστηκε ο 44χρονος άνδρας, ο οποίος αγνοούταν από χθες, Παρασκευή, στη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου, κοντά στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου, νότια της Πάτρας.

Το πτώμα εντοπίστηκε στην περιοχή που πραγματοποιούνταν οι έρευνες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι και οι έρευνες του Λιμενικού για την υπόθεση.

Ο 44χρονος είχε πάει για ψάρεμα μαζί με τον ανήλικο γιο του, περίπου 13 ετών. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αντιμετώπισε πρόβλημα με τον εξοπλισμό του και μπήκε στο νερό για να το αποκαταστήσει, με τον γιο του να ειδοποιεί αμέσως τη μητέρα του και στη συνέχεια το Λιμενικό Σώμα, σύμφωνα με thebest.gr.