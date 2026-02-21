Κορυφώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στην Πάτρα με τις δύο μεγάλες παρελάσεις και τη συμμετοχή 50.000 καρναβαλιστών

0

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Κορυφώνονται σήμερα, Σάββατο και αύριο, Κυριακή, οι εκδηλώσεις του πατρινού καρναβαλιού με τις δύο μεγάλες παρελάσεις, όπου αναμένεται να κυριαρχήσουν το αστείρευτο κέφι, η ζωντάνια, οι ευρηματικές ιδέες, η δημιουργική έμπνευση, οι ανατροπές, ο ενθουσιασμός και η σατιρική διάθεση.

Παράλληλα, όλη η πόλη αναμένεται να μεταμορφωθεί σε μεγάλο πεδίο χαράς, νεανικής ορμής, εξωστρέφειας και γιορτής.

Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές που συμμετέχουν στα 190 πληρώματα του «Κρυμμένου Θησαυρού» αναμένεται να ξεχυθούν στους δρόμους της Πάτρας με τις ευφάνταστες, καλλιτεχνικές και σατιρικές στολές τους, καθώς και τις ξεχωριστές εμπνεύσεις τους.

Στη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση που θα αρχίσει στις 18:00 σήμερα το απόγευμα θα παρελάσουν τα άρματα του δήμου Πατρέων και τα μέλη των πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού» χωρίς τα δικά τους άρματα, παρουσιάζοντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα με τους πρωτότυπους, ατμοσφαιρικούς φωτισμούς τους, τα χρώματα και το κέφι, δίνοντας ταυτόχρονα λάμψη και μεγαλοπρέπεια στην μεγάλη καρναβαλική νύχτα.

Στη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής που θα ξεκινήσει στις 14:00 μετά το μεσημέρι, θα προπορεύονται τα καρναβαλικά άρματα του δήμου που κατασκευάστηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο και θα ακολουθούν τα πληρώματα του «Κρυμμένου Θησαυρού» με τα άρματα και τις κατασκευές τους.

Στην κορυφή της παρέλασης θα βρίσκεται η δημοτική μουσική και θα ακολουθείται από τα 19 άρματα του δήμου.

Θα προπορεύονται, ο προπομπός - «Patras Carnival Dj» και θα ακολουθούν ο βασιλιάς καρνάβαλος - Διόνυσος, το άνθινο άρμα της βασίλισσας του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίζας Φλωράτου, «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι», «Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών, «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», «Το Σχολείο», «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι», «Αεροπλανάκι» και το άρμα της καρναβαλικής ακαδημίας.

Αμέσως μετά θα παρελάσει ο «χείμαρρος» των περίπου 50.000 καρναβαλιστών, ενώ 28 πληρώματα του «Κρυμμένου Θησαυρού» θα συνοδεύονται από δικά τους άρματα ή μεγάλες τροχήλατες κατασκευές τους.

Στο τέλος θα εμφανιστούν τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου, με τους σοκολατορίχτες να θέτουν σε κίνηση το ιστορικό, παραδοσιακό έθιμο, γλυκαίνοντας τους θεατές.

Λίγη ώρα μετά, στις 21:00 το βράδυ της Κυριακής, θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης του πατρινού καρναβαλιού στο μόλο της Αγίου Νικολάου. O βασιλιάς καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες στην καθιερωμένη καύση του και μέσα από τις στάχτες του αναμένεται να μεταδώσει μήνυμα αναγέννησης και ελπίδας. Η τελετή λήξης θα αρχίσει με ένα εντυπωσιακό δεκάλεπτο με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της τελάλισσας του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίας Αγουρίδη.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής της τελετής Δημήτρης Μουλίνος θα κάνει μία αναδρομή σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης και θα ακολουθήσει η ρίψη των πυροτεχνημάτων.

Κατόπιν, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Sicario, ενώ η νύχτα στον μόλο της Αγίου Νικολάου θα συνεχιστεί ένα μεγάλο πάρτι.

Στο μεταξύ, έχει αρχίσει να καταφθάνει στην Πάτρα μεγάλος αριθμός επισκεπτών με τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα να καταγράφουν υψηλές πληρότητες, ενώ, λόγω των καρναβαλικών εκδηλώσεων και της έλευσης χιλιάδων επισκεπτών, έχουν ήδη ληφθεί προληπτικά μέτρα, με σκοπό να μην δημιουργηθούν προβλήματα.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας, το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων, πέραν του προγράμματος τακτικής εφημέρευσης, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα έως και την Καθαρά Δευτέρα, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα όλα τα έκτακτα περιστατικά που τυχόν προκύψουν. Παράλληλα, κοντά στην πλατεία Γεωργίου θα λειτουργεί υπαίθριο ιατρείο, με την συνδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Προληπτικά μέτρα έχει λάβει και η αστυνομία, ώστε να μην υπάρξουν απρόοπτα κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου.