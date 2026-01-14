Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αλλάζει το κατηγορητήριο και είναι ο άλλος 22χρονος ως φυσικός αυτουργός

0

Ο ίδιος έλεγε αρχικά ότι δεν μπήκε στο κάμπινγκ, τώρα υποστηρίζει ότι πήγε μέσα, αλλά δεν πυροβόλησε αυτός

Εξακολουθεί να καλύπτεται από σκοτεινά σημεία η διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα, εκατό ημέρες μετά. Παρά τις εξελίξεις που φέρνουν νέα δεδομένα στη δικαστική διερεύνηση. Κεντρικό πρόσωπο πλέον θεωρείται ο 22χρονος που αρχικά είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως και κατηγορούνταν ως συνεργός, καθώς το κατηγορητήριο σε βάρος του αναβαθμίστηκε και πλέον αντιμετωπίζει την κατηγορία του φυσικού αυτουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο 22χρονος βρέθηκε από νωρίς το μεσημέρι στο γραφείο της ανακρίτριας Πρωτοδικείου Καλαμάτας, όπου παρέμεινε για περισσότερες από τέσσερις ώρες. «Είχε κατηγορηθεί αρχικά ως συνεργός, ωστόσο έχουμε αλλαγή κατηγορητηρίου. Φαίνεται ότι αυτός κατηγορείται πλέον ως φυσικός αυτουργός», ανέφερε ο δημοσιογράφος Κώστας Κατσούλης, διευκρινίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή προέκυψε ύστερα από διασταυρώσεις τηλεφωνικών δεδομένων (πακιστανικά τηλέφωνα) και τις καταθέσεις που λάμβανε μεθοδικά η ανακρίτρια όλους αυτούς τους μήνες, αλλά και από άλλα ευρήματα της κύριας ανάκρισης που είναι σε εξέλιξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η στάση του ίδιου του κατηγορούμενου. Πριν εισέλθει ο ίδιος στο γραφείο της ανακρίτριας, ο συνήγορός του είπε ότι πρόκειται να παραδεχθεί πως ο ίδιος τελικά μπήκε στο κάμπινγκ και όχι ο φίλος του, τον οποίο είχε αρχικά κατονομάσει. Ο 22χρονος φέρεται να παραδέχεται την παρουσία του στη σκηνή του εγκλήματος, ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά ότι πυροβόλησε τα δύο θύματα. Παραμένει άγνωστο αν γνωρίζει ποιος πάτησε τη σκανδάλη.

Την ίδια ώρα, βασικά στοιχεία της υπόθεσης εξακολουθούν να αγνοούνται, όπως το όπλο του εγκλήματος και το λευκό σκούτερ με το οποίο φέρονται να βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στην περιοχή, ενώ δεν γνωρίζουμε πού διέμενε ο συγκεκριμένος νεαρός αμέσως μετά το έγκλημα. Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος είχε ισχυριστεί πως διέφυγε κολυμπώντας (από Φοινικούντα προς Καλαμάτα) και εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα κοντά στην Καλαμάτα, όταν καταγράφηκε από κάμερες στα ΚΤΕΛ Μεσσηνίας.

Οι αστυνομικές αρχές από την πρώτη στιγμή έκανανλόγο για έναν ιδιαίτερα έμπειρο εκτελεστή. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ δέχθηκε πυροβολισμούς στο κεφάλι και στο στέρνο στον χώρο της ρεσεψιόν, ενώ ο φίλος του, επιστάτης, δέχθηκε τρία πισώπλατα χτυπήματα και βρέθηκε νεκρός περίπου 30 μέτρα μακριά. Η αγριότητα και η ακρίβεια των χτυπημάτων ενισχύουν το σενάριο του επαγγελματία δράστη.

Ο 22χρονος που πλέον κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Ναυπλίου από τις 20 Οκτωβρίου και φέρεται να έχει εκφράσει φόβους ακόμη και για τη ζωή του. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, αναμένεται να περάσει το κατώφλι της εισαγγελέως και ο δεύτερος 22χρονος, ο οποίος παραμένει κατηγορούμενος ως συνεργός, χωρίς πλέον να του αποδίδεται ο ρόλος του φυσικού αυτουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δεύτερος κατηγορούμενος εμφανίζεται μέχρι στιγμής ο πιο συνεπής και ειλικρινής από τους εμπλεκόμενους», έχοντας από την αρχή αποδώσει τον ρόλο του οδηγού στη διάπραξη του εγκλήματος.