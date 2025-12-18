Ραγδαίες εξελίξεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Αστυνομία ο 30χρονος που αναζητούνταν ως συνεργός

0

Πρόκειται για το τρίτο άτομο, για το οποίο η ανακρίτρια Καλαμάτας είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης

Παραδόθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. ο 30χρονος, ο οποίος αναζητείτο ως συνεργός για τη διπλή εκτέλεση στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, μετέδωσε το pelop.gr.

Πρόκειται για το τρίτο άτομο, για το οποίο η ανακρίτρια Καλαμάτας είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης. Ο 30χρονος βρισκόταν σε ταξίδι στο εξωτερικό τις προηγούμενες ημέρες.

Τού αποδίδεται ρόλος συνεργού μετά την αξιολόγηση του υλικού που έγινε από την ανακρίτρια Καλαμάτας, ενώ πρόκειται για στενό συνεργάτη του 31χρονου επιχειρηματία που έχει ήδη προφυλακιστεί ως ηθικός αυτουργός μαζί με τον ανιψιό του δολοφονημένου Κώστα Τομαρά.

Ο 30χρονος εμφανίστηκε τα ξημερώματα στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ανέφερε ποιος είναι και παραδόθηκε. Έτσι κλείνει για την ώρα ο κύκλος των συλλήψεων για το διπλό φονικό, που για περισσότερο από δύο μήνες απασχολεί την κοινή γνώμη.

Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα και της ανακρίτριας, ενώ αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την πολύωρη απολογία τους για το διπλό έγκλημα. Κατά τη διάρκεια της απολογίας τους, η οποία διήρκησε 13 ώρες, οι δύο κατηγορούμενοι επέμεναν στην αθωότητά τους, ωστόσο όσα υποστήριξαν φαίνεται πως δεν έπεισαν τις ανακριτικές και εισαγγελικές Αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προφυλάκισή τους.

Από την πλευρά του, ο ανιψιός κατέθεσε ότι είχε άριστες σχέσεις με τον θείο του, ενώ ο επιχειρηματίας, ο οποίος είναι και εργοδότης των δύο 22χρονων που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση, υποστήριξε ότι είναι αθώος.