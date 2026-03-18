Αγγελική Ηλιάδη για τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη: «Έζησα με τη βοήθεια του Θεού! Η μία σφαίρα με βρήκε στο στόμα και η άλλη στο πόδι»

0

«Εκείνη την ώρα που έπεφταν οι σφαίρες, κάποιος με άρπαξε από το χέρι, με τράβηξε και με έβαλε μέσα στο ξενοδοχείο. Το πόδι μου ήταν κομμάτια»

Κανονικά ανέβηκε στο Youtube η συνέντευξη που έδωσε η Αγγελική Ηλιάδη στην Ελίνα Παπίλα και η οποία προκάλεσε αντιδράσεις από προχθές, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο teaser.

Σε αυτό είχαμε δει την Αγγελική Ηλιάδη να μιλάει για την κακοποίηση που είχε υποστεί από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε επίσης και για τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη, κατά την οποία τραυματίστηκε και η ίδια.

«Κατ’ αρχάς, έζησα! Έζησα με τη βοήθεια του Θεού! Μια σφαίρα με βρήκε στο στόμα και μία άλλη στο πόδι», είπε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη και συνέχισε ως εξής:

«Εκείνη την ώρα που έπεφταν οι σφαίρες, κάποιος με άρπαξε από το χέρι, με τράβηξε και με έβαλε μέσα στο ξενοδοχείο. Το πόδι μου ήταν κομμάτια, περπάτησα μέχρι πάνω και όταν μπήκα μέσα, κατέρρευσα. Ο Θεός με έσωσε εκείνο το βράδυ».

Δείτε το απόσπασμα στο 24:15…