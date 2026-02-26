Ισόβια κάθειρξη στον δολοφόνο της Δώρας στο Αγρίνιο

0

Απορρίφθηκαν όλα τα ελαφρυντικά, ενώ επιβλήθηκε και χρηματική ποινή

Χωρίςνα του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό και με συνολική ποινή ισόβιας κάθειρξης και 5 ετών καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Δώρας Ναστούλη τον Νοέμβριο του 2024 στο κέντρο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λευκάδας.

Καταδικάστηκε με συνολική ποινή ισόβιας κάθειρξης και 5 ετών, καθώς απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί του περί ψυχολογικών προβλημάτων. Ζητήθηκαν τρία ελαφρυντικά από την υπεράσπισή του: αυτό του πρότερου σύννομου βίου, της ειλικρινούς μετάνοιας και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Η εισαγγελέας, όμως, ζήτησε την απόρριψη όλων των ισχυρισμών.

Το δικαστήριο, με τη σειρά του, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί ελαφρυντικών και ομόφωνα του επέβαλε συνολική ποινή ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης οπλοχρησίας και της παραβίασης των περιοριστικών όρων, συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών και χρηματική ποινή 1000€.

Τη μοιραία ημέρα της δολοφονίας, τον Νοέμβριο του 2024, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στη γυναίκα έχοντας όπλο. Όπλο το οποίο μάλιστα προμηθεύτηκε ενώ, μερικούς μήνες πριν, οι Αρχές του είχαν αφαιρέσει δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε μετά από μήνυση που είχε υποβάλλει σε βάρος του το θύμα για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 30χρονος τότε άνδρας, παρόλο που του είχε αφαιρεθεί ο οπλισμός, ταξίδεψε στην Αθήνα, αγόρασε νέο όπλο από τη «μαύρη αγορά» και επέστρεψε στο Αγρίνιο.

Στη συνέχεια, περίμενε μέχρι να φθάσει η γυναίκα στο σημείο που έλαβε χώρα η γυναικοκτονία και όταν εκείνη στάθμευσε το αυτοκίνητό της, την αιφνιδίασε, μπήκε στο αυτοκίνητο από την πόρτα του συνοδηγού και στη συνέχεια την πυροβόλησε.

Μετά την τέλεση του εγκλήματος, ο δράστης άφησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να περιφέρεται, φτάνοντας στην περιοχή της Μυρτιάς, όπου και παραδόθηκε στις Αρχές μερικές ημέρες αργότερα.