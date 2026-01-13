Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία ο άνδρας που συνομίλησε μαζί της – Τι υποστήριξε

0

Θεωρείται πρόσωπο-κλειδί

Ο άνθρωπος που είχε καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο να επικοινωνεί με την 16χρονη Λόρα στην Πάτρα, λίγο πριν εξαφανιστεί και αναζητούταν από την αστυνομία, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Α.Τ Πατρών και υποστήριξε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση της εξαφάνισης του ανήλικου κοριτσιού.

Πρόκειται για έναν 58χρονο άνδρα, ο οποίος είπε στις αστυνομικές αρχές ότι συνάντησε το κορίτσι για να αγοράσει από εκείνη ένα μεταχειρισμένο κινητό τηλέφωνο που του πούλησε, έναντι των 200 ευρώ. Δίπλα του ήταν η ανήλικη κόρη του για την οποία προοριζόταν το κινητό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχε αγγελία στο διαδίκτυο για το συγκεκριμένο τηλέφωνο.

Όπως επισημαίνουν ίδιες πηγές, ο άνδρας θεωρείται πρόσωπο-κλειδί όπως και η συσκευή η οποία θα ελεγχθεί εξονυχιστικά στα εργαστήρια, για να δουν με ποιους συνομίλησε τελευταία φορά η 16χρονη και που σχεδίαζε να πάει.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι έχει εντοπιστεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου η σχολική τσάντα της ανήλικης.