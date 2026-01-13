Θρίλερ στην Πάτρα από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας: Τα ίχνη της τελευταία φορά εθεάθησαν στου Ζωγράφου – Ο άνδρας που αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

0

Το χρονικό

Η 16χρονη Λόρα εξαφανίστηκε από την Πάτρα όπου ζούσε εδώ και τρία χρόνια με την οικογένειά της και η τελευταία φορά που την είδε κάποιος ήταν στην περιοχή του Ζωγράφου στις 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 13/1 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από τη στιγμή που το κορίτσι έφτασε με ταξί έξω από το νοσοκομείο «Παίδων» στου Ζωγράφου, αποβιβάστηκε από το ταξί και συνέχισε την πορεία της πεζή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 16χρονη δεν είχε προσαρμοστεί στην Ελλάδα και δεν τα πήγαινε καλά με τη γλώσσα. Έψαχνε δε να δουλέψει στην Πάτρα, γιατί δήλωνε πως ήθελε να ανεξαρτητοποιηθεί από την οικογένειά της και, όπως είπαν συμμαθητές της, προσπαθούσε να πουλήσει κάποια πράγματά της ώστε να βγάλει χρήματα.

Η κοπέλα είχε αγοράσει από συμμαθητή της και ένα κινητό, ενώ πριν από την εξαφάνισή της έκλεισε τους λογαριασμούς της στα social media εκτός από έναν που διατηρεί στο TikTok.

Πριν φύγει από την Πάτρα, το πρωί της Πέμπτης 8/1 η ανήλικη συναντήθηκε με έναν άνδρα περίπου 60 ετών που είχε μαζί του ένα ανήλικο παιδί.

Σύμφωνα με τον Alpha, που δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο, ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ. Ως προς την περιγραφή του, αναφέρεται ευτραφής, περίπου 60 ετών, με άσπρα μαλλιά.

Στο βίντεο διακρίνεται ο άνδρας να κρατάει ένα κινητό και να σκύβει προς τη 16χρονη, ενώ το κορίτσι είναι ντυμένο ζεστά και κρατάει τη σχολική της τσάντα. Δίπλα τους υπάρχει και μία ακόμα ανήλικη, με τον άνδρα να φαίνεται να της δείχνει κάτι. Ο άνδρας φοράει γυαλιά ηλίου και μπουφάν.

Ο οδηγός ταξί, ο οποίος παρέλαβε τη Λόρα από το Ρίο και τη μετέφερε στην περιοχή Ζωγράφου στην Αθήνα, είπε: «Την πήρα από το ραδιοταξί. Η κοπέλα μπήκε στο αυτοκίνητο, χωρίς να μιλήσουμε καθόλου σε όλη τη διαδρομή. Είχα πάρει κλήση να την πάω από το Ρίο στην Αθήνα».

Το χρονικό της εξαφάνισης

Το ρολόι έδειχνε 7:30 το πρωί και το ημερολόγιο Πέμπτης 8/1 όταν το κορίτσι εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, την ίδια ημέρα, έφτασε με ταξί στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε άμεσα για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Λόρα Λ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.

Η οικογένειά της, μέσω του Alpha, απευθύνθηκε με ένα μήνυμά της στην ανήλικη.

«Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί σου. Δεν θα υπάρξει καμία τιμωρία, παιδί μου. Είναι σημαντικό για εμάς να ξέρουμε ότι είσαι ζωντανή και ασφαλής. Μπορείς απλώς να μας δώσεις ένα σημάδι. Περιμένουμε. Σε αγαπάμε» επισημαίνουν τα μέλη της οικογένειάς της.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.