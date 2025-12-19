Γιώργος Μαζωνάκης: Εκβιαστικά μου ζητούνται χρήματα

0

«"Θα σε καταστρέψουμε, θα τους βάλουμε να πουν αυτά" ήταν οι απειλές»

Για την υπόθεση όπου πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς και κατατέθηκε εις βάρος του μήνυση από 21χρονο συνάδελφο του πριν από λίγες ώρες, ανέλυσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του στην εκπομπή «Live News».

Μάλιστα, μιλώντας στον αέρα του MEGA, ο κ. Χαράλαμπος Λυκούδης επισήμανε χαρακτηριστικά πως «η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη λέει ότι “εκβιαστικά μου ζητούνται χρήματα με την απειλή αρχικώς με την επίκληση ονομάτων μέσα από τις φυλακές, πράγμα που όμως δεν ολοκληρώθηκε σε καμία περίπτωση και δεν είχαμε καμία ενόχληση».

«Και όταν δεν ενέδωσε ο Μαζωνάκης σ’ αυτές τις απειλές για χρήση βίας, είχαμε δεύτερες απειλές ότι “θα σε καταστρέψουμε, θα βάλουμε αυτούς να πουν αυτά” και τα λοιπά».

«Πιστεύω πως η άρση του απορρήτου, που θα ζητηθεί από την πλευρά μας, θα αποδείξει τις επικοινωνίες. Όλα θα βγουν, πριν από τα Χριστούγεννα θα καταθέσουμε τη μήνυση. Είμαστε πάντα στο πεδίο της νομιμότητας, θα απαντήσουμε και στο εξώδικο του επιχειρηματία και θα κάνουμε τις αγωγές και τις μηνύσεις μας και ό,τι πρέπει. Εμείς αυτό το πεδίο θέλουμε, της νομιμότητας και σ’ αυτό θα βγει ότι ο Μαζωνάκης ούτε οφείλει ούτε έχει τελέσει καμία αξιόποινη πράξη» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο κ. Λυκούδης.