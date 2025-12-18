Δίκη για τις Υποκλοπές: Διατάχθηκε βίαιη προσαγωγή για δυο νέους μάρτυρες που δεν προσήλθαν στο δικαστήριο

0

Φέρονται να συνδέονται με τις εμπλεκόμενες εταιρείες

Η βίαιη προσαγωγή δυο μαρτύρων που κλήθηκαν για να καταθέσουν στη δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών και δεν εμφανίστηκαν διέταξε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Πρόκειται για δύο πρόσωπα τα οποία φέρονται να συνδέονται με τις εμπλεκόμενες εταιρίες στην υπόθεση και τους κατηγορούμενους και κρίθηκε, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, πως οι μαρτυρίες τους θα ρίξουν φως.

Ωστόσο, οι μάρτυρες δεν ανταποκρίθηκαν στις κλητεύσεις με αποτέλεσμα, με απόφαση του δικαστηρίου, να τους επιβληθεί ποινή λιπομαρτυρίας 500 ευρώ και 200 ευρώ έξοδα και να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγής τους για τις 9 Ιανουάριου.

Κανένας από τους νέους μάρτυρες που κλήθηκαν δεν εμφανίστηκε ούτε σήμερα στο δικαστήριο,, ωστόσο, το πρόσωπο που έγινε γνωστό ως «κρεοπώλης» και έχει συνδεθεί με την υπόθεση παρακολούθησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ , Νίκου Ανδρουλάκη ενημέρωσε πως θα καταθέσει αύριο.

Νωρίτερα , στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο δημοσιογράφος, Τάσος Τέλλογλου ο οποίος αναφέρθηκε στην έρευνα του για την υπόεθση των υποκλοπών. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στα πρόσωπα που "έτρεχαν" αυτή την δραστηριότητα ενώ τόνισε ότι ήδη από το 2020 το κακόβουλο λογισμικό χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα. Μόνο στην Ελλάδα υπήρχε συμμετοχή μετόχου. «Τι μπορούσε να προσφέρει ο μέτοχος στην Intellexa; Όταν κάνεις αυτή τη δραστηριότητα απαιτείται να έχεις πολιτική προστασία» ανέφερε , μεταξύ άλλων, ο μάρτυρας.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου