Δίκη για τις υποκλοπές: «Οι δράστες είναι ένα βήμα μπροστά»

Τι κατέθεσε αστυνομικός της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται η δίκη, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, για την υπόθεση των υποκλοπών. Ωστόσο, η πρώτη ομάδα των νέων προσώπων που κρίθηκε πως έχουν να εισφέρουν με τη μαρτυρία τους στην υπόθεση και κλήθηκαν από το δικαστήριο για να καταθέσουν δεν προσήλθαν στην δικαστική αίθουσα καθώς δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν. Σε αυτή την περίπτωση, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος, δεν μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο λιπομαρτυρίας ενώ αύριο ακόμα πέντε νέοι μάρτυρες αναμένονται για να ανέβουν στο βήμα.

Ο Παύλος Κολοβός, αστυνομικός της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μηχανικός πληροφορικής ήταν εκείνος που, τελικά, πήρε τη «σκυτάλη» των μαρτυρικών καταθέσεων. Όπως κατέθεσε ο αστυνομικός ερεύνησε την υπόθεση σε δυο περιπτώσεις. Η πρώτη αφορούσε, όπως είπε, το όνομα ενός χώρου στο διαδίκτυο και η δεύτερη , μετά από εισαγγελική παραγγελία, με αφορμή δημοσίευμα που έκανε λόγο για 500 ονόματα χώρου που μπορεί να εμπλέκονται.

«Εγώ δεν μπορούσα να διαπιστώσω εάν είχαν χρησιμοποιηθεί για στοχοποίηση» κατέθεσε ο μάρτυρας ο οποίος στη συνέχεια εξήγησε πως «Αν ελεγχθεί ένα κινητό και επικοινωνεί με server θα μπορούσε να ανιχνευθεί η ip». «Γενικά οι δράστες είναι ένα βήμα μπροστά» ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας πως «δεν είναι πάντα ο ίδιος τρόπος λειτουργίας του κακόβουλου λογισμικού».

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο δημοσιογράφος στο reporters united, Νικόλαος Λεοντόπουλος ο οποίος , όπως είπε, ξεκίνησε να ερευνά την υπόθεση τα Χριστούγεννα του 2021. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος με την κατάθεση του έβαλε στο «κάδρο» της υπόθεσης το Μαξίμου, ανέφερε πως ξεκίνησαν την έρευνα «κάπως ανύποπτα, όταν συνειδητοποιούμε πως η Κυβέρνηση έχει αλλάξει το νόμο για το δικαίωμα πληροφόρησης προσώπων που έχουν παρακολουθηθεί από την ΕΥΠ».

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως η εκτίμηση τους ήταν «ότι για να αλλάζουν τον νόμο με αναδρομική ισχύ πρέπει να θέλουν να κρύψουν κάποια παρακολούθηση». Ο μάρτυρας αναφέρθηκε αναλυτικά στη δημοσιογραφική έρευνα και σε στοιχεία που συνδέουν πρόσωπα με το παράνομο λογισμικό.

«Το ενδιαφέρον ήταν πως υπήρχαν εταιρίες που υπάρχουν πρόσωπα που δεν υπάρχουν, πρόσωπα που είναι πλαστά» είπε ενώ στη συνέχεια της κατάθεσης του , μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «γνωρίζουμε ότι η Intellexa χρησιμοποίησε την Ελλάδα για να κάνει εξαγωγές λογισμικού σε περίεργες χώρες γιατί το Σουδάν και η Μαγαδασκάρη είναι περίεργες χώρες».

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου