Δίκη για υποκλοπές: «Πολλοί στόχοι του Predator είναι και στόχοι της ΕΥΠ» – Καταθέσεις Βαξεβάνη και Σουλιώτη

«Γιατί στήθηκε όλο αυτό; Γιατί οδήγησε σε εκβιασμούς»

Με τις καταθέσεις των δημοσιογράφων Κώστα Βαξεβάνη και Γιάννη Σουλιώτη συνεχίστηκε η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο Κώστας Βαξεβάνης αναφέρθηκε στη δημοσιογραφική έρευνα που άρχισε το 2019 και έκανε λόγο για «κοινό βραχίονα», καθώς -όπως είπε- «πολλοί στόχοι του Predator είναι και στόχοι της ΕΥΠ», ενώ έβαλε στο «κάδρο» της υπόθεσης το Μέγαρο Μαξίμου.

«Γιατί στήθηκε όλο αυτό; Γιατί οδήγησε σε εκβιασμούς. Όλο το σύστημα βρίσκεται κάτω από εκβιασμούς από το Predator», κατέθεσε ο δημοσιογράφος, ο οποίος μίλησε για τη δημιουργία ενός «ολόκληρου συστήματος» παρακολουθήσεων.

«Δεν μπορούσε η ΕΥΠ να τους παρακολουθεί για αόριστο διάστημα… Υπήρχε ένα χρονικό πλαίσιο. Έρχεται το Predator τότε και παίρνει με ποιους μιλάει, για παράδειγμα, ο Ανδρουλάκης και ο Βαξεβάνης και στέλνει σε αυτούς. Έχουμε γυναίκες και ερωμένες, το δεξί χέρι μεγάλων επιχειρηματιών που έπρεπε να παρακολουθούνται», κατέθεσε ο δημοσιογράφος, ο οποίος συμπλήρωσε: «Βρισκόμαστε σε ένα βραχίονα ΕΥΠ και Predator, όλο αυτό ήταν κάτω από την ομπρέλα του Μαξίμου».

Ο Κώστας Βαξεβάνης σημείωσε ότι «πολλοί στόχοι είναι κοινοί» και πως «οι πληροφορίες και όλα τα στοιχεία που μου ήρθαν από την ΕΥΠ».

«Δεν είναι από νόμιμες επισυνδέσεις;» ήταν η ερώτηση του προέδρου με τον μάρτυρα να απαντά: «Όχι, είναι από την ΕΥΠ».

«Δεν ασχολήθηκα καθόλου με το εταιρικό. Εγώ ασχολήθηκα με το δίκτυο κατασκοπείας, συνδεδεμένο με την ΕΥΠ και το Predator, το οποίο αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια. Οι άνθρωποι που κατέχουν τα τηλέφωνα, μιλάνε για την ασφάλεια της χώρας, μιλάνε και για άλλα πράγματα όμως, όπως ότι θα αγοράσουν με μαύρο χρήμα διαμέρισμα. Αυτό όταν το ξέρει αυτός που παρακολουθεί, εκβιάζει», κατέθεσε.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και ο δημοσιογράφος Γιάννης Σουλιώτης, ο οποίος κατέθεσε πως είχε επαφή με «στόχους» στο πλαίσιο του ρεπορτάζ.

«Η ενασχόλησή μου ήταν στο σκέλος του ρεπορτάζ που είχε να κάνει με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη… Είμαι σε θέση να γνωρίζω τη διαχρονική σχέση της Κρίκελ με το ΠροΠο. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι όταν η ΕΥΠ προμηθεύτηκε νέο σύστημα επισυνδέσεων, συμμετείχε η Κρίκελ, αν και φαινόταν μία ιταλική εταιρία», ανέφερε ο μάρτυρας.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο Νικόλαος Παπάζογλου, πρώην συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες, ο οποίος εξήγησε πως έγινε ο έλεγχος του κινητού του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την αρμόδια υπηρεσία. Ο μάρτυρας υπογράμμισε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος πολιτικός που προσέφυγε στις δικαστικές αρχές για την υπόθεση.

Μαρία Ζαχαροπούλου