Δίκη Χρυσής Αυγής: «Ο Παύλος Φύσσας επελέγη ως κατάλληλος στόχος γιατί τους χλεύαζε»

Τι είπε η εισαγγελέας κατά την τρίτη ημέρα της αγόρευσής

Στη στοχοποίηση του Παύλου Φύσσα από τη Χρυσή Αυγή αναφέρθηκε, αγορεύοντας για τρίτη ημέρα, η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου όπου εκδικάζεται, σε δεύτερο βαθμό, η υπόθεση των 42 κατηγορουμένων.

«Ο Παύλος Φύσσας επελέγη ως κατάλληλος στόχος γιατί τους χλεύαζε», εκτίμησε η εισαγγελική λειτουργός, την ώρα που η μητέρα του άτυχου μουσικού παρακολουθούσε από τις πίσω θέσεις της δικαστικής αίθουσας.

«Τα διόλου κολακευτικά λόγια του ήταν γνωστά στους κατηγορούμενους, όπως προκύπτει από τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Όταν κάποιος ακούει τραγούδια που δεν είναι της αρεσκείας του, τότε έχουν δικαίωμα να τον χτυπήσουν», τόνισε η εισαγγελέας Κυριακή Στεφανάτου, η οποία μίλησε για την προσωπικότητα του 34χρονου Παύλου Φύσσα και την αντιφασιστική του δράση.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, ο Παύλος Φύσσας επελέγη σε μια φάση που υπήρχε κλιμάκωση της βίας, καθώς επιχειρούσαν «να προκαλέσουν την αντίδραση της αριστεράς να αντεπιτεθεί και να παρέμβει το παρακράτος».

«Μέσα σε 9 μήνες σημειώνονται πέντε μείζονες υποθέσεις, όπως ο Λουκμάν, η Πάρος και η δολοφονία Φύσσα, αλλά πλέον δεν υποχωρούσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε «η δολοφονία του Παύλου Φύσσα δεν ήταν ακατανόητη, είχε νόημα. Πραγματικά, ο Παύλος Φύσσας δεν τους είχε προκαλέσει και η ιδιότητά του δεν δικαιολογεί τέτοιο μίσος. Όμως η Χρυσή Αυγή, ως εγκληματική οργάνωση, πρώτον στόχευε στο ανώνυμο μέλος και όχι σε εμβληματικά πρόσωπα και αφετέρου η εξόντωση του αντιπάλου γινόταν από ολόκληρο το τάγμα και όχι από μεμονωμένους εκτελεστές. Ο Φύσσας δεν ήταν εμβληματικό πρόσωπο, ήταν ένας αντιφασίστας. Επελέγη ως κατάλληλος στόχος γιατί τους χλεύαζε με τα τραγούδια του και ήταν θέμα χρόνου η κινητοποίηση του τάγματος εφόδου».

Η εισαγγελική λειτουργός εμφανίστηκε πεπεισμένη ότι η Χρυσή Αυγή κινητοποιήθηκε ιεραρχικά και επικαλέστηκε τα στοιχεία που προκύπτουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Όπως σημείωσε ο Ιωάννης Λαγός «έχει διαρκή ενημέρωση για την εξέλιξη της επίθεσης, όπως και για όσα ακολούθησαν, αφού είναι δεδομένο ότι τίποτα δεν έκανε ο Γ. Πατέλης χωρίς την έγκρισή του», ενώ «ο Λαγός ήταν υπόλογος στον Μιχαλολιάκο για την εντολή του στον Πατέλη».

«Η επίθεση ήταν καταδρομική με εναλλασσόμενες επιθέσεις και ενέδρα».

Αναφερόμενη στην επίθεση σε βάρος της παρέας του Παύλου Φύσσα έξω από την καφετέρια το Κοράλι, η εισαγγελέας είπε ότι «το θύμα ήταν κατευναστικό μέχρι το τέλος», ενώ «οι Χρυσαυγίτες ήταν αδιάλλακτοι, εφοδιασμένοι με στειλιάρια και ρόπαλα, και επαναλάμβαναν “θα τους γ@@@@@@@”».

«Χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε, παρουσία αστυνομίας και με έναρξη με παράγγελμα, 15 Χρυσαυγίτες, κάποιοι με κοκάλινα γάντια μηχανής και κράνη, άρχισαν να κυνηγούν την παρέα Φύσσα.

Συντεταγμένα, δεν μετέβαλαν τη συμπεριφορά τους από την παρουσία αστυνομικών και συνέχισαν προς την Π. Τσαλδάρη, που ήταν η παρέα Φύσσα, φωνάζοντας “νάτος, εκεί είναι”. Τότε ο Παύλος Φύσσας φώναξε “τρέξτε” στην παρέα του, προκειμένου να σωθούν, αλλά ο ίδιος δεν έτρεξε, πιθανόν για να προλάβουν οι δικοί του να γλιτώσουν», περιέγραψε η εισαγγελέας, συμπληρώνοντας πως η επίθεση «ήταν καταδρομική με εναλλασσόμενες επιθέσεις και ενέδρα».

Για την εισαγγελέα, οι Χρυσαυγίτες δεν προσπάθησαν να εξοντώσουν τον Παύλο Φύσσα, αλλά να τον αποδυναμώσουν μέχρι να φτάσει στον τόπο του εγκλήματος ο Ρουπακιάς.

«Αν το επιθυμούσαν, 50 άνθρωποι μπορούσαν να εξοντώσουν τον Π. Φύσσα και την παρέα του, αλλά ήθελαν να τον καθυστερήσουν και εμπόδιζαν τους δικούς του να τον βοηθήσουν, παρέχοντας έτσι στον Ρουπακιά όλο τον χρόνο για να επιφέρει τα θανατηφόρα πλήγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήταν εκτέλεση, επιτέλεση ενός έργου»

Φανερά φορτισμένη, η εισαγγελέας μίλησε για τον αιφνιδιασμό που δέχτηκε ο 34χρονος μουσικός και τις προσπάθειές του να γλιτώσει από τα επαγγελματικά χτυπήματα του Ρουπακιά.

«Δεν πρόλαβε να αντιδράσει, καθώς ο Γ. Ρουπακιάς, ενεργώντας βάσει σχεδίου, κινήθηκε κυκλωτικά για να αιφνιδιάσει τον Φύσσα, όπως και έγινε. Κατευθύνθηκε κατευθείαν, αιφνιδιάζοντας τον Φύσσα, ο οποίος ίσως να πίστευε ότι θα βοηθούσε στην εξομάλυνση. Όλοι περίμεναν κάποιον να σώσει τον Φύσσα. Στη θέα του Ρουπακιά, όμως, άνοιξε ο κύκλος των Χρυσαυγιτών και αγκάλιασε το θύμα και το μαχαίρωσε. Εντελώς επαγγελματικά και καθόλου τυχαία, είναι πασιφανές ότι είχε εκπαιδευτεί. Δεν είναι τα 20 χτυπήματα που έχουμε συνηθίσει στα διαπροσωπικά εγκλήματα, ήταν εκτέλεση, επιτέλεση ενός έργου».

Η εισαγγελική λειτουργός μετέφερε στο δικαστήριο την εικόνα του «ατάραχου» Ρουπακιά, που μπήκε στο αυτοκίνητό του προσπαθώντας να διαφύγει. Ο Παύλος Φύσσας, ωστόσο, ήταν ζωντανός «και επέδειξε τον Ρουπακιά που τον μαχαίρωσε».

«Το ότι μπορεί να μαχαιρώσεις κάποιον στην καρδιά και αυτός να μιλήσει, να μείνει όρθιος και να έχει τις αισθήσεις του, δεν το περίμεναν οι κατηγορούμενοι. Είναι συγκλονιστικό: ενώ το θύμα είχε αγωνία για τη ζωή του, γνώριζε ότι ήταν θέμα χρόνου ο θάνατός του, εντούτοις, αντί να ασχολείται με τον εαυτό του, έχοντας την επιθανάτια ανησυχία ότι ο δολοφόνος θα μείνει ατιμώρητος, έπρεπε να δείξει ποιος ήταν και να καταθέσει τις αποδείξεις, να σηκώσει δηλαδή την μπλούζα του. Την εξάρθρωση της δολοφονίας του την έκανε ο Παύλος Φύσσας μόνος του», υπογράμμισε η εισαγγελέας.

Η ίδια επικαλέστηκε για ακόμη μία φορά τα στοιχεία από την άρση απορρήτου για να καταδείξει πως ο Ρουπακιάς έδρασε ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή αλλά και σε γνώση του αρχηγού της, Νίκου Μιχαλολιάκου, αφού αμέσως μετά, όπως είπε, προκύπτει τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ιω. Λαγό. Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε την αντίδραση του κατηγορούμενου Ιωάννη Λαγού, ο οποίος αρνείται ότι ενημέρωσε τον Νίκο Μιχαλολιάκο για τη δολοφονία.

Νωρίτερα, η εισαγγελική λειτουργός σημείωσε πως μπορεί να ακούγεται, αλλά δεν είναι υπερβολικό το γεγονός ότι χτύπησαν κάποιον για ένα τραγούδι.

«Ο Νίκος Μιχαλολιάκος είναι μετρ της ψυχολογίας, στηρίζεται στην πεποίθηση ότι όταν η αλήθεια ακούγεται απίθανη, οι άλλοι θεωρούν πιο λογικό να λες ψέματα», υπογράμμισε η εισαγγελέας, η οποία συμπλήρωσε ότι «η Χρυσή Αυγή απαιτούσε από τους πάντες όχι μόνο σεβασμό αλλά υποταγή» και ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την εντολή «εγέρθητι» του βουλευτή Γερμενή προς τους δημοσιογράφους μετά τα αποτελέσματα των εκλογών.

«Η Τοπική Νίκαιας ήταν το ορμητήριο των ταγμάτων εφόδου»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η εισαγγελέας στα τάγματα εφόδου, εκφράζοντας τη θέση ότι τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια «ήταν το ορμητήριο των ταγμάτων εφόδου, από εκεί ξεκινούσαν και εκεί επέστρεφαν».

Η εισαγγελική λειτουργός κατέγραψε τη δράση της Τοπικής της Νίκαιας, μέλη της οποίας «υπό την εντολή του Λαγού έφεραν εις πέρας την αποστολή», και εμφανίστηκε πεπεισμένη πως το βράδυ της δολοφονίας Φύσσα βρίσκονταν σε αποστολή.

«Ο Παύλος Φύσσας που τους εξυβρίζει στο διαδίκτυο πρέπει να τιμωρηθεί», είπε και διατύπωσε τη θέση πως η δολοφονία του 34χρονου ήταν το σοκαριστικό τέλος μίας σειράς βίαιων, αιματηρών περιστατικών που χρεώνονται στην Τοπική της Νίκαιας. Στην πιο ενεργή οργάνωση της Χρυσής Αυγής, «οι μαχαιροβγάλτες που είχε μαζέψει ο Λαγός», ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός, επικαλούμενη τα λόγια μάρτυρα.

Η εισαγγελέας υπογράμμισε πως ο πυρηνάρχης της Τοπικής, Γιώργος Πατέλης, είχε κερδίσει επαίνους από όλη την ηγεσία της Χρυσής Αυγής.

«Ο Πατέλης διοικούσε με στρατιωτική πειθαρχία», σημείωσε και συνέχισε «πειθαρχία στον αρχηγό και στις εντολές του. Όποιος δεν το κάνει είναι προδότης και πρέπει να απομακρυνθεί…», διάβασε, τονίζοντας ότι «στα γραφεία της Τοπικής γίνονταν βιντεοπροβολές με εγκλήματα μεταναστών για να φανατίζονται τα μέλη».

Η εισαγγελέας περιέγραψε βίαιες ενέργειες της συγκεκριμένης Τοπικής.

«Στις 9.6.2012 έγιναν τα εγκαίνια του γραφείου, αλλά οι επιθέσεις είχαν γίνει έναν χρόνο πριν. Είχαν μαχαιρώσει μετανάστες. Ακόμη και ανήλικοι μαθητές μετείχαν σε επίθεση κατά μεταναστών μέσα σε λεωφορείο και γι’ αυτό ο δήμος έκανε εκδηλώσεις στα σχολεία για την ιστορία της Αντίστασης στη Νίκαια», είπε η κ. Στεφανάτου. «Αντέγραψαν τη στρατηγική της έντασης των Ιταλών φασιστών. Ο Παναγιώταρος έλεγε ότι έχουμε εμφύλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μαρία Ζαχαροπούλου