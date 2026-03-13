Στις φυλακές οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής

Στη φυλακή οδηγείται σήμερα η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, μετά την τελεσίδικη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Η καταδικασθείσα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση παρέμεινε το βράδυ στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης και το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για την έκδοση του φυλακιστηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταγωγή της θα γίνει στο κατάστημα κράτησης Ελαιώνα Θηβών.
Η δικαστική απόφαση
Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο επέβαλε στην Ελένη Ζαρούλια ποινή κάθειρξης πέντε ετών, μειωμένη κατά ένα έτος σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση. Παρά το αίτημα της υπεράσπισης για μετατροπή της ποινής σε χρηματική, το δικαστήριο διέταξε την άμεση εκτέλεση της απόφασης, καθώς η πρώην βουλευτής είχε εξαντλήσει το δικαίωμα της αναστολής που της είχε χορηγηθεί στον πρώτο βαθμό.
Ποιοι άλλοι οδηγούνται στη φυλακή
Εκτός από τη σύζυγο του αρχηγού της οργάνωσης, το Εφετείο διέταξε τον εγκλεισμό ακόμη τριών καταδικασθέντων, στους οποίους επιβλήθηκε κάθειρξη επτά ετών:
- Γιώργος Δήμου: Συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος: Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά των Αιγυπτίων ψαράδων και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Γεώργιος Σκάλκος: Συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
|Καταδικασθείς
|Ποινή κάθειρξης
|Αδίκημα
|Ελένη Ζαρούλια
|5 έτη
|Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
|Γιώργος Δήμου
|7 έτη
|Συνέργεια σε ανθρωποκτονία (Παύλος Φύσσας)
|Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
|7 έτη
|Απόπειρα ανθρωποκτονίας (Αιγύπτιοι ψαράδες)
|Γεώργιος Σκάλκος
|7 έτη
|Συνέργεια σε ανθρωποκτονία (Παύλος Φύσσας)