Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή οδηγείται για πρώτη φορά η σύζυγος του Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια

Αναλυτικά οι ποινές για τον κάθε καταδικασθέντα και καθεμία υπόθεση

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει με απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για πρώτη φορά η Ελένη Ζαρούλια μετά την καταδίκη των 42 για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Με εξαίρεση τον Γιάννη Λαγό, τον Ηλία Κασιδιάρη και τον καταδικασμένο για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, Γιώργο Ρουπακιά που εκτίουν τις ποινές τους όλοι οι υπόλοιποι ήταν εκτός φυλακής.

Τώρα τα δεδομένα άλλαξαν για την σύζυγο του Νίκου Μιχαλολιάκου η οποία δεν είχε πάει στη φυλακή ούτε μια ημέρα όπως και άλλους τρεις καταδικασθέντες.

Εκτός από την Ελένη Ζαρούλια οδηγούνται στη φυλακή οι Γιώργος Δήμου, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και Γεώργιος Σκάλκος.

Το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της έκτισης της ποινής για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτης, Αριστοδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για 3 χρόνια.

Μετατροπή σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως αποφάσισε το δικαστήριο για τους Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη.

Η εισαγγελέας της έδρας, νωρίτερα, εισηγήθηκε να γίνουν δεκτά τα αιτήματα που προέβαλαν μόνο οι Αλεξόπουλος, Αρβανίτης Ευγενικός, Μαρίας και Χατζηδάκης και να απορριφθούν των υπολοίπων για αναστολή ή μετατροπή των ποινών.

Οι ποινές που επέβαλε το Εφετείο

Η δίκη διήρκησε 45 μήνες και το δικαστήριο συνεδρίασε 230 φορές ενώ το πρωτόδικο είχε ανεβεί στην έδρα 467. Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανακοίνωσε τις τελικές ποινές που επιβλήθηκαν στους 42 καταδικασθέντες ενώ αναγνώρισε , κατά πλειοψηφία , το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς μόνο σε 5.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης 13 ετών τον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η ίδια ποινή επιβλήθηκε και στους Ηλία Κασιδιάρη, Γιαννη Λαγό, Χρήστο Παπά, Γιώργο Γερμενή και Ηλία Παναγιώταρο οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για την ίδια κατηγορία. Σε ποινή 10 ετών καταδικάστηκε και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Για τους βουλευτές που κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση η ποινή κυμάνθηκε από 5 έως 7 έτη.

Αναλυτικά οι ποινές που επιβλήθηκαν έχουν ως εξής:

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρουλια: 5 κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κουζηλος: 7 κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Δολοφονία Παύλου Φύσσα

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ι. Άγγος: 9 έτη

Α. Αναδιώτης: 7 ετη

Γ. Δήμου: 7 έτη

Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

Γ. Πατέλης: 10 έτη

Γ. Σκάλκος: 7 έτη

Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

Αν. Πανταζής: 10 έτη

Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

Μ. Ευγενικός: 6 έτη

Θ. Μαρίας: 6

Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση

Ν. Αποστόλου: 7 έτη

Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση

Β. Ποπορη: 6 έτη

Γ. Τσακανίκας: 5 έτη

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου