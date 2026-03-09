Δίκη Χρυσής Αυγής: Να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στους καταδικασθέντες, ζήτησε η εισαγγελέας

0

Να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στους καταδικασθέντες στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή ζήτησε η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων , Κυριακή Στεφανάτου .

Από τους συνολικά 42 καταδικασθέντες ο μόνος που άκουσε την εισαγγελική εισήγηση ήταν ο Γιάννης Λαγός ο οποίος οδηγήθηκε στο εδώλιο ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους.

Η πρόταση - καταπέλτης της εισαγγελικής λειτουργού προκάλεσε την αντίδραση των συνηγόρων υπεράσπισης οι οποίοι δέχτηκαν παρατήρηση από την πρόεδρο να μην κάνουν θόρυβο στη δικαστική αίθουσα με τα σχόλια τους για να απαντήσουν: «Με αυτά που ακούμε κ. πρόεδρε…. Η χώρα του "φραπέ" και του "χασάπη", αυτό είμαστε …».

Η πρόταση της εισαγγελέως να απορριφθεί ως αόριστο το ελαφρυντικό της της μη εύλογης διάρκειας της δίκης χωρίς την υπαιτιότητα του κατηγορούμενου προκάλεσε τόσο την αντίδραση των συνηγόρων όσο και του Γιάννη Λαγού.

«Η όποια καθυστέρηση δεν είναι αναιτιολόγητη και υπόκειται και σε υπαιτιότητα των ίδιων των κατηγορουμένων…» είπε, μεταξύ άλλων, η εισαγγελέας.

«Γελοιοποιείστε μέχρι την τελευταία μέρα, συνεχίστε το θέατρο πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε;» φώναξε ο Γιάννης Λαγός με την πρόεδρο να του ζητά να βγει από τη δικαστική αίθουσα και την εισαγγελέα, από την πλευρά της , να παραμείνει.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης μετά τη διακοπή θα επιχειρήσουν να αντικρούσουν την εισαγγελική πρόταση καθώς η απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών είναι κρίσιμη και θα καθορίσει την τύχη των εντολέων τους .

Και αυτό γιατί σε περίπτωση που η πρόταση γίνει δεκτή, μπορεί να οδηγήσει σε επικύρωση των πρωτόδικων ποινών ενώ μπορεί να αλλάξει και τα δεδομένα για καταδικασθέντες πρώην βουλευτές , οι οποίοι δεν είχαν οδηγηθεί στη φυλακή, μεταξύ αυτών οι Αντώνης Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια και Δημήτρης Κουκούτσης.

Η εισαγγελέας στην αγόρευση της που διήρκησε λιγότερο από μια ώρα επικαλέστηκε σειρά αποφάσεων του Αρείου Πάγου προκειμένου να στηρίξει τη θέση της για την απόρριψη του συνόλου των αιτημάτων .

Μάλιστα, εστιάζοντας σε αυτό του σύννομου βίου η εισαγγελέα έκανε λόγο για ροπή των κατηγορουμένων προς την αντικοινωνική συμπεριφορά επισημαίνοντας ότι το έγκλημα τους δεν ήταν η εξαίρεση. «Τέλεσαν εγκλήματα κατά της ζωής με ρατσιστικό κίνητρο» υπογράμμισε σημειώνοντας πως η συμπεριφορά τους απαιτεί θρασύτητα. «Ο μεγάλος αριθμός εγκλημάτων τα οποία τελέστηκαν στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, με ρατσιστικό κίνητρο, συνάγεται ότι οι κατηγορούμενοι παρουσιάζουν ροπή προς αντικοινωνική συμπεριφορά και μάλιστα όχι απλή προδιάθεση, αλλά έμπρακτη εξοικείωση με την παραβίαση του νόμου, έτσι ώστε το έγκλημα που τέλεσαν να μην εμφανίζεται ως εξαίρεση σε μια σταθερή, σύννομη στάση της ζωής τους, ούτε ως δυσάρεστη έκπληξη, που ουδείς περίμενε από τους συγκεκριμένους δράστες. Η τέλεση εγκλημάτων κατά της ζωής στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα με ρατσιστικό κίνητρο δεν είναι έγκλημα που τελείται ευκαιριακά και περιστασιακά αλλά απαιτεί θρασύτητα και αδίστακτη μεθόδευση παράκαμψης της νομιμότητας και ουδόλως δύναται να αναδύεται ξαφνικά σε μια σταθερή υπέρ του δικαίου στάση ζωής» τόνισε η εισαγγελεας και συνέχισε «Σε περίπτωση αναγνώρισης της εν λόγω ελαφρυντικής περίστασης, η επιβλητέα ποινή δεν θα είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας, καθόσον η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση εγκλημάτων κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας υπερτερεί σημαντικά κατά την ποινική της απαξία σε σχέση με άλλες εγκληματικές οργανώσεις».

Αναφερόμενη στο ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη ζήτησε την απόρριψη του λέγοντας πως η «επικαλούμενη καλή συμπεριφορά είναι υποκριτική». «Μόνο η συμμόρφωση τους στη φυλακή,τα ημερομίσθια κλπ δεν αρκούν για την αναγνώριση του ελαφρυντικού» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως όλοι τήρησαν σκληρή υπερασπιστική γραμμή και επιχείρησαν να συσκοτίσουν την υπόθεση .

Η εισαγγελεας χαρακτήρισε αόριστο το ελαφρυντικό των μην ταπεινών αιτίων ενώ για αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας ανέφερε ότι «μόνο φραστική ήταν η μετάνοια όσων της διεκδικούν».

Απορριπτική ήταν και για το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και του τεκμηρίου της αθωότητας.

«Οι δηλώσεις που επικαλέστηκαν δεν ασκούν επιρροή στην ποινική διαδικασία…» ανέφερε σημειώνοντας ότι το γεγονός πως έχουν αποφυλακιστεί «οφείλεται σε ευεργετικές διατάξεις του ποινικού νομοθέτη».

