Χρυσή Αυγή: Την αναγνώριση ελαφρυντικών ζήτησαν οι καταδικασθέντες

Το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση κρίνοντας ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση

«Σφραγίδα» επικύρωσης στην ιστορική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων έβαλε το Εφετείο κρίνοντας ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση ενώ αύριο ή το αργότερο μεθαύριο αναμένεται να αποφασιστεί αν θα αναγνωριστούν ελαφρυντικά στους καταδικασθέντες, εκτός απο εκείνα που ήδη δέχθηκε το δικαστήριο με βάση την πρωτόδικη απόφαση.

Το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας κήρυξε ενόχους τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής ,κατά περίπτωση, για ένταξη συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση το δικαστήριο έκρινε ενόχους και τους 42 κατηγορουμένους, όπως και πρωτόδικα, εκτός από την εγκληματική οργάνωση, κατά περίπτωση , και για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων αλιεργατών.

Στο εδώλιο κάθισαν μόνο ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης ο οποίος μόλις άκουσε την απόφαση αποχώρησε από τη δικαστική αίθουσα καθώς αν και κρατούμενος βρίσκεται σε άδεια από τη φυλακή . Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι επέλεξαν να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους.

Τα ελαφρυντικά

Οι συνήγοροι υπεράσπισης , παίρνοντας τη σκυτάλη της διαδικασίας μετά την εκφώνηση της ετυμηγορίας , ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών για τους εντολείς τους .

Κατά περίπτωση ζήτησαν την αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, των μη ταπεινών αιτίων, της μη εύλογης διάρκειας της δίκης, της παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας.

Μεταξύ άλλων , ο πρωτόδικα καταδικασμένος σε ισόβια για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα , Γιώργος Ρουπακιάς ,μέσω του συνηγόρου του , ζήτησε την αναγνώριση του ελαφρυντικού , της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη , η μη εύλογη διάρκεια της δίκης και του προτέρου σύννομου βίου .

Τα ίδια ελαφρυντικά αιτήθηκε και η υπεράσπιση του Ηλία Κασιδιάρη .

Μάλιστα , η αναγνώριση του ελαφρυντικού της μη εύλογης διάρκειας της δίκης ζητήθηκε από την πλειονότητα των καταδικασθέντων μεταξυ αυτών ο Νίκος Μιχαλολιάκος και η Ελένη Ζαρούλια .

Καταδικασθέντες , ανάμεσα τους οι Χρ. Πάπας και Γ. Πατέλης , ζήτησαν μεταξύ άλλων να τους αναγνωριστεί η ελαφρυντική περίσταση της παραβίασης του τεκμηρίου της αθωότητας που αφορά «σε πράξεις και καταλήψεις οργάνων της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας» σχετικά με σειρά δηλώσεων τόσο κατά τη διάρκεια έρευνας όσο και κατά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης .

Την αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη ζήτησε ο συνήγορος της Ελένης Ζαρούλια, η οποία εάν δεν της αναγνωριστεί ελαφρυντικό από το δικαστήριο, είναι πιθανό μετά την καταδικαστική απόφαση να μπει για πρώτη φορά φυλακή καθώς από το πρωτόδικο δικαστήριο της είχε χορηγηθεί αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Αύριο θα ολοκληρώσουν τις τοποθετήσεις του οι συνήγοροι υπεράσπισης ενώ αναμένεται η εισήγηση της εισαγγελέως σχετικά με την απόρριψη ή όχι των ελαφρυντικών που αιτήθηκαν οι καταδικασθέντες. Η σχετική απόφαση του δικαστηρίου θα καθορίσει και τις τελικές ποινές που θα επιβληθούν στη συνέχεια από το Εφετείο .

Ποιοι είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να μπουν στην φυλακή και μεγαλύτερες ποινές

Με βάση την απόφαση επί της ενοχής οι καταδικασθέντες πρώην βουλευτές Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχάλης Αρβανίτης, Ελένη Ζαρούλια, Δημήτρης Κουκούτσης και Αντώνης Γρέγος, βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να μπουν στην φυλακή. Και αυτό γιατί το πρωτόδικο δικαστήριο τους είχε δώσει αναστολή στην έφεση, μέχρι την έκδοση απόφασης του εφετείου .

Την ίδια ώρα , αντιμέτωποι με μεγαλύτερες ποινές βρίσκονται και οι επτά πρώην βουλευτές καταδικασθέντες ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής καθώς και οι πέντε που κρίθηκαν ένοχοι για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αιγύπτιου αλιεργάτη τον Ιούνιο του 2012, στο Πέραμα.

«Σήμερα ο Παύλος τους τελείωσε»

Στο ακροατήριο, από νωρίς το πρωί ήταν η οικογένεια και φίλοι του Παύλου Φύσσα . Η Μάγδα Φύσσα έφτασε στο δικαστήριο υπό τους ήχους των τραγουδιών της γιου της Παύλου , κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο .

Στο άκουσμα της καταδικαστικής απόφασης η μητέρα του Παύλου Φύσσα αγκάλιασε τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και όσους ήταν δίπλα τους, όλα αυτά τα χρόνια.

Στο πλευρό της, στη δικαστική αίθουσα, βρέθηκαν ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου ,ο αδερφός του Ζακ Κωστόπουλου και η Μπέττυ Μπαζιάνα.

«Σήμερα ο Παύλος τους τελείωσε δίνοντας τη ζωή του όμως» είπε, μεταξύ άλλων , η Μάγδα Φύσσα, βγαίνοντας από την αίθουσα του δικαστηρίου.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου