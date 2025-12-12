Κροτίδα εξερράγη σε προαύλιο σχολείου στο Ναύπλιο – Τραυματίστηκε ένας μαθητής

0

Δυσαρέσκεια των γονέων για τη στάση της διευθύντριας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο Ναύπλιο, όταν κροτίδα εξερράγη σε προαύλιο σχολείου με έναν μαθητή να τραυματίζεται.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο μαθητής ένιωσε έντονο πόνο στο αυτί και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στους γονείς η στάση του σχολείου καθώς όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η διευθύντρια φέρεται να απάντησε πως τα παιδιά δεν έπρεπε να ήταν εκεί και πως εκεί κάθονται μεγαλύτερα παιδιά, και όχι του Γυμνασίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν το παιδί επέστρεψε στο σχολείο είχε δεχτεί απουσία, ενώ το επέπληξαν επειδή ειδοποίησε τον πατέρα του.

Να σημειωθεί πως η διευθύντρια του σχολείου αρνήθηκε να μιλήσει αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «έχω σοβαρότερες δουλειές να κάνω». Οι γονείς από την πλευρά τους, έχουν υποβάλει αναφορά στις αρμόδιες Αρχές.