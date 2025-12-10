«Φοβάμαι μη με απαγάγουν για τα 30 εκατομμύρια», έλεγε ο ανιψιός του 68χρονου στη Φοινικούντα πριν συλληφθεί

0

«Έχω και πίεση από την αστυνομία, τον δικηγόρο και από τη δημοσιογραφία»

Την δική του ιστορία είχε πλάσει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που συνελήφθη, δύο μήνες μετά την διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα. Ισχυριζόταν ότι ήθελε να βοηθήσει στη διαλεύκανση του διπλού φονικού και ότι φοβόταν μήπως τον απαγάγουν στο μέλλον λόγω της αμύθητης περιουσίας που κληρονόμησε.

Λίγο καιρό πριν τη σύλληψή του, ο άνδρας είχε μιλήσει στο Live News με τις δηλώσεις του να αναπαράγονται μετά τη σύλληψή του.

Ο ανιψιός του δολοφονημένου 68χρονου δήλωνε πως συνεργαζόταν με τις αρχές και ότι φοβόταν μήπως στο μέλλον τον απαγάγουν, επειδή κληρονόμησε χρυσό και 30 εκατομμύρια ευρώ.

«Για ό,τι ανάκριση έχω κάνει έχω πει ακριβώς την αλήθεια. Για όλες τις κινήσεις μου. Γιατί να φοβηθώ τώρα; Να φοβάμαι τώρα; Μπορεί να φοβάμαι μην έρθει κανείς αύριο – μεθαύριο και με απαγάγει για τα 30 εκατομμύρια και τον χρυσό. Τι άλλο να φοβάμαι;», είχε πει.

«Έχω απηυδήσει. Προσπαθώ να βοηθήσω και θέλω όντως να βρεθεί άκρη. Αλλά και πάλι αν ήμουν ένοχος και αν ήταν όντως, θα έπαιρνα τον… τηλέφωνο; Παιδιά τον πήρα, είναι αδερφός μου και εκείνη τη στιγμή πανικοβλήθηκα και του είπα “Φίλε τι κάνω, τρέμω. Θες να έρθεις αύριο χωριό;”. Έχω και πίεση και από την αστυνομία και από τον δικηγόρο και από τη δημοσιογραφία. “Ωωω, ο ανιψιός ο ντούκης, που σκότωσε τον θείο του”, γιατί έτσι έχει παιχτεί. Το ότι ήταν ο συνεργός, αυτός που δούλευε στο μαγαζί του (…), το έμαθα από τις ειδήσεις εγώ, μετά που βγήκα από τη ΓΑΔΑ, γιατί δεν ήξερα ποιος είναι τι. Εγώ τους είπα αναλυτικά πού τον ξέρω και η αστυνομία δεν μου είπε», είχε δηλώσει στην εκπομπή του Mega.

Πώς έγιναν οι νέες συλλήψεις

Κάτι περισσότερο από δύο μήνες ερευνών χρειάστηκε η ανακρίτρια Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας προκειμένου να φτάσει στην έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης και συγκεκριμένα του 34χρονου ανιψιού του δολοφονημένου Κώστα Τομαρά, ενός 31χρονου επιχειρηματία φίλου του κι ενός τρίτου προσώπου που μέχρι στιγμής ήταν άγνωστο στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό το στάδιο της έρευνας ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης 9/12 και το πρωί της Τετάρτης 10/12 εκδόθηκαν τα τρία εντάλματα σύλληψης, τα οποία ανέλαβε να εκτελέσει το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ. Ο 34χρονος ανιψιός και ο 31χρονος επιχειρηματίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο σπίτι του δεύτερου, ενώ το τρίτο πρόσωπο μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να ξεφύγει από τις χειροπέδες. Πρόκειται για άτομο που διατηρεί επαγγελματική και φιλική σχέση με τον 31χρονο επιχειρηματία και στον οποίον αποδίδεται από την ανακρίτρια ρόλος συνεργού.

Όπως φαίνεται το κίνητρο ήταν οικονομικό και είχε να κάνει με την τεράστια περιουσία του Κώστα Τομαρά, την οποία βιάζονταν να καρπωθεί ο βασικός κληρονόμος του: ο 34χρονος ανιψιός του με την αδυναμία στο γυμναστήριο και τη μεγάλη ζωή. Αυτός, μαζί με τον 31χρονο επιχειρηματία και φίλο του, φέρονται να οργάνωσαν τη διπλή εκτέλεση στο κάμπινγκ της Φοινικούντας και γι’ αυτό κρατούνται στη ΓΑΔΑ μέχρι να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Καλαμάτας, όπου και θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Κομβικό ρόλο, εκτός από τις άρσεις απορρήτου επικοινωνιών, τις μαρτυρίες και το βιντεοληπτικό υλικό, έπαιξαν και οι αναλύσεις στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων. Αυτό καθώς ανασύρθηκαν κλήσεις και μηνύματα μεταξύ των εμπλεκομένων στη διπλή δολοφονία που για περισσότερο από δύο μήνες συγκλόνισε το πανελλήνιο.