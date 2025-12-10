Δολοφονίες στην Φοινικούντα: Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του

0

Αναζητείται με ένταλμα σύλληψης ακόμα ένας, που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα

Η Αστυνομία προχώρησε πριν από λίγο σε δύο συλλήψεις για την δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 60χρονου επιστάτη, που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου στη Φοινικούντα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ένας επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα.

Παράλληλα αναζητείται με ένταλμα σύλληψης ακόμα ένας άντρας, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακισθεί δύο 22χρονοι, ένας εκ των οποίων δούλευε στην καφετέρια στο Κολωνάκι του επιχειρηματία που συνελήφθη σήμερα.