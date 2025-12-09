Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Ισόβια στον εκτελεστή και 9ετή φυλάκιση στον άλλο κατηγορούμενο

0

Με απόφαση του δικαστηρίου ο εισαγγελέας θα διερευνήσει το ρόλο του μεσίτη της Μυκόνου και ενός λογιστή

Την ενοχή των δυο κατηγορουμένων στην υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία (6-1), το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο το οποίο παράλληλα έβαλε στο «κάδρο» δυο νέα πρόσωπα τα οποία θα μπουν στο «στόχαστρο» του εισαγγελέα.

Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο ως εκτελεστή ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 6 χρόνια για την παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και πλαστογραφία από κοινού και χρηματική ποινή 7.500 ευρώ.

Στον δεύτερο κατηγορούμενο ως συνεργό επιβλήθηκε κάθειρξη 9 ετών, χωρίς αναστολή.

Οι δικαστές, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισαν τη διαβίβαση της δικογραφίας στον αρμόδιο εισαγγελέα ώστε να ελεγχθεί ο ρόλος του μεσίτη της Μυκόνου αλλά και ενός λογιστή στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος το δικαστήριο με την απόφαση του διαβιβάζει στην Εισαγγελία τα πρακτικά και την απόφαση της δίκης , τις εκθέσεις ανάλυσης , τις μαρτυρικές καταθέσεις της προδικασίας και το email του γνωστού μεσίτη της Μυκόνου που βρέθηκε στο επίκεντρο της δίκης και αφορά τη συνεργασία του με το θύμα.

Το δικαστήριο ζητεί «να διερευνηθεί συμμετοχική τυχόν δράση στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας» του μεσίτη της Μυκόνου και του λογιστή που φέρεται να προμήθευσε με πλαστά ΑΦΜ τον κατηγορούμενο ως συνεργό για να προμηθευτεί τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα .

Τα μέλη της οικογένειας του άτυχου τοπογράφου που ήταν στην κατάμεστη δικαστική αίθουσα στο άκουσμα της απόφασης ξέσπασαν σε κλάματα.

Η εισαγγελέας, στην αγόρευση της, είχε κάνει λόγο για «κατά παραγγελία δολοφονία» και πράξη προμελετημένη και καλά σχεδιασμένη ενώ είχε διαπιστώσει «ακλόνητες αποδείξεις και αδιάσειστα στοιχεία» σε βάρος των δυο κατηγορουμένων.

Οι δυο κατηγορούμενοι από την πρώτη στιγμή αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στη στυγερή δολοφονία . Μάλιστα, ο φερόμενος ως εκτελεστής μίλησε για «διαβολικές συμπτώσεις».

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου