Έσπασε αγωγός ύδρευσης στη Μάνδρα και διακόπηκε εκτάκτως η υδροδότηση από την κακοκαιρία – Δείτε εικόνες

«Μας ξύπνησαν μνήμες του παρελθόντος, θύμισε το 2017» είπε ο αντιδήμαρχος

Τα προβλήματα συνεχίζονται στη Μάνδρα, καθώς έσπασε αγωγός ύδρευσης και άνοιξε τρύπα σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Συνεργείο έχει μεταβεί προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά, ωστόσο υπάρχει διακοπή στην υδροδότηση.

Σε ανακοίνωσή του ο δήμος αναφέρει: «Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας ενημερώνει τους δημότες και τους επαγγελματίες ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν τα τελευταία 24ωρα, προέκυψε έκτακτη βλάβη σε αγωγό ύδρευσης. Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή της Μάνδρας σήμερα Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, από τις 11:30 μέχρι νεοτέρας».

Από τον δήμο επισημαίνουν πως η διακοπή θα έχει επίπτωση κυρίως στην κεντρική αγορά Μάνδρας και η ανακοίνωση προσθέτει: «Τα τεχνικά συνεργεία έχουν ήδη φτάσει στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης και εργάζονται με στόχο την ταχεία επαναφορά της παροχής νερού.

Ζητείται από τους πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ο δήμος ζητά την κατανόηση των κατοίκων για την προσωρινή ταλαιπωρία και διαβεβαιώνει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης».

Για την αποκατάσταση της πόλης εργάζονται όλα τα συνεργεία στον δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, η οποία χτυπήθηκε σφοδρά τη νύχτα από την καταιγίδα, υπήρξαν πλημμύρες και κατέβηκε λάσπη στους δρόμους.

«Μας ξύπνησαν μνήμες του παρελθόντος», ανέφερε ο αντιδήμαρχος Υποδομών, Κώστας Ρόκας, ο οποίος όμως πρόσθεσε πως δεν είναι ίδια η κατάσταση.

«Θύμισε λίγο το 2017, έπεσαν μεγάλες ποσότητες νερού, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι ίδιο το μέγεθος των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν. Κι αυτό γιατί τα παθήματα έχουν γίνει μαθήματα, έχουν γίνει έργα και σε καμία περίπτωση δεν είχαμε καταστάσεις σαν εκείνες», τόνισε.

«Από εκεί και πέρα, η κατάσταση είναι δύσκολη, κατέβηκαν φερτά υλικά, υπήρξαν πλημμύρες και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και τώρα τα συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα, ώστε να επαναφέρουμε την ομαλή κατάσταση», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το εάν υπήρξαν εγκλωβισμοί, ο αντιδήμαρχος -σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ- απάντησε: «Ναι, έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί και τώρα πριν από λίγο απεγκλωβίσαμε μία μητέρα με το παιδάκι της. Δεν κινδύνευσαν, αλλά είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να περάσουν. Τους απεγκλωβίσαμε και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Είχαμε ενημερώσει έγκαιρα τον κόσμο για τα καιρικά φαινόμενα και τι πρέπει να κάνει».

Τέλος, ο Κώστας Ρόκας επισήμανε πως δεν υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης. «Υπάρχουν μόνο κάποια σημεία που τα έχουν κλείσει τα συνεργεία, γιατί κάνουν τις εργασίες καθαρισμού», συμπλήρωσε.