Κακοκαιρία Byron: Με καθυστέρηση μιας ώρας θα ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις του Αρείου Πάγου και των δικαστηρίων

Η ανάρτηση του προέδρου του ΔΣΑ

Με καθυστέρηση μιας ώρας θα ξεκινήσουν σήμερα οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων στην Αθήνα, λόγω της κακοκαιρίας .

Όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο Τριμελές Συμβούλιο του Εφετείου Αθηνών «λόγω

της προβλεπομενης έντονης κακοκαιρίας στο λεκανοπέδιο Αττικής αύριο το πρωι , 5 Δεκεμβρίου 2025 , ημέρα Παρασκευή , όλες οι συνεδριάσεις των ποινικων δικαστηρίων του Εφετείου Αθηνών θα αρχίσουν αντί για τις 9.00 π.μ. στις 10.00 π.μ.».

Αλλαγή στο ωράριο του Πρωτοδικείου ανακοίνωσε με ανάρτηση του ο Πρόεδρος του ΔΣΑ , Δημήτρης Βερβεσός .

Συγκεκριμένα , σε ανάρτηση του ο πρόεδρος του ΔΣΑ αναφέρει :

«Μετά από συννενόηση με τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών αύριο (σ.σ σήμερα) Παρασκευη 5/12/25 οι συνεδριάσεις των Δικαστηρίων (πολιτικές ποινικές) θα ξεκινήσουν στις 10πμ λόγω της κακοκαιρίας Byron. Ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων θα υπάρξει νεώτερη αποφαση από τη Διοίκηση του Δικαστηρίου.

Αναμένεται και η σχετική ανακοίνωση του Δικαστηρίου».

Με καθυστέρηση θα ξεκινήσουν και οι συνεδριάσεις του Αρείου Πάγου, λόγω της κακοκαιρίας.

Μετά το Εφετείο και το Πρωτοδικείο από τον Άρειο Πάγο ανακοινώθηκε ότι :

«Λόγω της κακοκαιρίας που τις επόμενες ώρες αναμένεται να πλήξει το κέντρο της Αθήνας και περιοχές της Αττικής, οι συνεδριάσεις του Δ’ και Ε’ Τμήματος του Αρείου Πάγου θα ξεκινήσουν στις 10:00».