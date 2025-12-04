Στο έλεος της κακοκαιρίας Byron η χώρα: Προβλήματα σε Ζάκυνθο, Λακωνία, Κρήτη – Μηνύματα 112, έκλεισαν σχολεία

0

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα φαινόμενα της κακοκαιρίας Byron, λόγω της οποίας έχει σημάνει συναγερμός σε εννέα περιφέρειες. Την ίδια ώρα, καταγράφονται προβλήματα σε Ζάκυνθο, Λακωνία και Κρήτη, ενώ έχουν αποσταλεί μηνύματα από το 112 σε περιοχές που επηρεάζονται και έχουν κλείσει τα σχολεία στη Ρόδο.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη διυπουργική σύσκεψη υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων υπουργείων, της Πολιτικής Προστασίας και της αυτοδιοίκησης, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας.