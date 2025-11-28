Η κακοκαιρία Adel κλείνει σχολεία στην Αττική

0

Δείτε πού δεν θα γίνει μάθημα

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει την επέλασή της στη χώρα, με ισχυρές καταιγίδες, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών.

Τα σχολεία σε Διόνυσο και Πεντέλη έκλεισαν εσπευσμένα με γονείς να επιστρέφουν να πάρουν τους μαθητές. Κλειστά θα παραμείνουν και σχολεία στα Σπάτα.

Ο Δήμος Διονύσου και ο Δήμος Πεντέλης ενημέρωσαν ότι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά σήμερα. Αντιθέτως, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

«Έκτακτη Ανακοίνωση

Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών και του ενδεχόμενου υπερχείλισης των ρεμάτων της περιοχής, όλα τα σχολεία του Δήμου Πεντέλης θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Ανοιχτοί παραμένουν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί».

Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει ότι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά σήμερα. Αντίθετα, οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστές, καθώς οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις δημιουργούν ζήτημα ασφάλειας για τα παιδιά που αυλίζονται κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι ολισθηρότητας και ατυχημάτων στους αύλειους χώρους.

Οι υπηρεσίες του Δήμου και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας και παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται.

Ανακοίνωση Δήμου Σπάτων–Αρτέμιδος

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των συνεχών βροχοπτώσεων, σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Σπάτων, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία σχολικών μονάδων.

Για σήμερα δεν θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες:

-1ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

-2ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

-5ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

-1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων

-Γυμνάσιο Σπάτων

-Λύκειο Σπάτων.

Σε ποιες άλλες περιοχές έκλεισαν τα σχολεία

Ο Δήμος Ευρώτα στη Λακωνία, ανακοίνωσε γενική αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του ΕΕΕΕΚ Ευρώτα.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και με στόχο: την ασφάλεια μαθητών, την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη μετακίνηση, την προστασία εκπαιδευτικών και γονέων.

Η ανακοίνωση ισχύει για νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, δημοτικούς παιδικούς σταθμού και ΕΕΕΕΚ Ευρώτα.

Κλειστό το 3ο Γυμνάσιο Χίου

Με απόφαση του δημάρχου Χίου, το 3ο Γυμνάσιο Χίου θα παραμείνει κλειστό, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως μέσω Webex.

Η απόφαση ήρθε μετά από: πρόβλεψη για έντονα καιρικά φαινόμενα και καταγγελία του Συλλόγου Γονέων για εισροή υδάτων στο σχολικό κτήριο την προηγούμενη ημέρα.

Ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής υπέγραψε την απόφαση αργά το βράδυ της Πέμπτης 27/11, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «η αποφυγή ατυχημάτων και η διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών».