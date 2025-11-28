Βροχερή η Παρασκευή 28/11 – Επελαύνει η κακοκαιρία Adel

0

Πότε αναμένεται η βελτίωση του καιρού

Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 28/11. Τοπικές χαλαζοπτώσεις με πιθανότητα για χαλάζι μεγάλου μεγέθους θα σημειωθούν σε αρκετές περιοχές ενώ θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 6-8 μποφόρ στο Αιγαίο με μικρή εξασθένηση και αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης από την Αφρική.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς σε περιοχές της Θεσσαλίας. Ανάλογα φαινόμενα θα επηρεάσουν από τις μεσημεριανές ώρες τις Σποράδες, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες και προς το βράδυ τα Δωδεκάνησα και τμήματα της Κρήτης. Χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και προοδευτικά στα νησιά του Αιγαίου. Κατά τόπους το χαλάζι ενδέχεται να είναι μεγάλου μεγέθους. Χιόνια θα πέσουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης από την Αφρική και θα εκδηλωθούν λασποβροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 15-17, στη Θεσσαλία από 9 έως 14-16 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 16-19 βαθμούς, στα Επτάνησα από 11 έως 14-16, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 17-19 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 21-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα στραφούν προοδευτικά σε νοτιοδυτικούς και θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους, με βελτίωση το απόγευμα. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με πιθανότητα για παροδικά έντονα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14-15 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Ανεμοι: Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι και τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-11-2025

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-12-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.