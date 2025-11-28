Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια

0

Στο έλεος της κακοκαιρίας Adel η χώρα

Στο έλεος της κακοκαιρίας Adel έχει αφεθεί η χώρα μας με έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές.

Από τις 06:30 στο επίκεντρο βρίσκεται και η Αττική όπου σημειώθηκε καταρρακτώδης βροχή συνοδευόμενη από έντονη χαλαζόπτωση, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε αρκετές περιοχές.

Διακοπές ρεύματος αναφέρονται σε περιοχές στα νότια προάστια.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, λόγω συσσώρευσης υδάτων υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από τη συμβολή της με την οδό Πέτρου Ράλλη έως τη συμβολή της με την οδό Χαμοστέρνας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο και τονίζει πως ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.