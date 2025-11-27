Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αττική, Λέρος και Πάτμος για την λειψυδρία

0

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για έργα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Πάτμος, Λέρος και Αττική κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας. Η συζήτηση για τη σοβαρή μείωση των υδάτινων αποθεμάτων, ακόμη και στην πρωτεύουσα, έχει ανοίξει εδώ και καιρό, καθώς τα επίπεδα του νερού έχουν πέσει σημαντικά. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, τη μείωση των βροχοπτώσεων και την αυξημένη κατανάλωση.

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης προκαλεί ανησυχίες σχετικά με πιθανούς περιορισμούς στη χρήση νερού ή αυξήσεις στα τιμολόγια. Ωστόσο, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει ούτε περιορισμός κατανάλωσης ούτε αύξηση τιμολογίων, ανεξάρτητα από τα μέτρα που θα ληφθούν, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Τι σημαίνει

Πρακτικά η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας σημαίνει ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες για έργα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Έργα που υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτούσαν ανοικτούς διαγωνισμούς, τώρα μπορούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα, ακόμη και με απευθείας αναθέσεις, ώστε να επιλυθούν άμεσα κρίσιμες ανάγκες.

Στα νησιά, όπως η Πάτμος και η Λέρος, υπάρχει ανάγκη για περισσότερες μονάδες αφαλάτωσης. Στην Αττική, εξετάζονται σχέδια μεταφοράς νερού από ποτάμια και λίμνες, όπως από τον Αχελώο προς τον Εύηνο και στη συνέχεια προς τον Μόρνο, με στόχο την ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα αποθέματα της Αττικής επαρκούν για περίπου 1,5 έως 2 χρόνια.

Το πρόβλημα της λειψυδρίας δεν αφορά μόνο τα νησιά του Αιγαίου και την Αττική καθώς και άλλες περιοχές της χώρας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματας στην επάρκεια των υδάτινων πόρων.