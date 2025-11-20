Οργή από τη μητέρα του Παντελίδη: «Ο καθένας δεν θα συσχετίζει την υπόθεσή του με τον Παντελή για να έχει δημοσιότητα»

0

«Σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθούμε νομικά»

Ξαφνικά ο θάνατος του Παντελή Παντελίδη βγήκε στο προσκήνιο μετά από μια δεκαετία που έχει σκοτωθεί σε τροχαίο ο δημοφιλής ερμηνευτής. Μεταξύ άλλων ο πρώην παίκτης του Survivor, Σπύρος Μαρτίκας, τον συσχέτισε με την απάτη των επενδυτών και όλα αυτές οι δηλώσεις έχουν εξοργίσει την μητέρα του.

Γι' αυτό η μητέρα του Παντελή Παντελίδη προχώρησε σε σκληρή δήλωση στην εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων», εκφράζοντας την οικογενειακή αναστάτωση και την αγωνία για τη δικαίωση.

«Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτά τα 10 χρόνια να μιλήσω ή να παρέμβω σε κάποια εκπομπή γιατί μου είναι πάρα πολύ δύσκολο», τόνισε, ζητώντας σεβασμό στη μνήμη του παιδιού της και να μην χρησιμοποιείται το όνομά του για δημοσιότητα: «Ο καθένας δεν θα συσχετίζει την υπόθεσή του με τον Παντελή για να πάρει λάμψη και να έχει δημοσιότητα. Σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθούμε νομικά».

Όσον αφορά το τροχαίο, η μητέρα του αποθανόντα τραγουδιστή ζήτησε να επανεξεταστούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης από τον εισαγγελέα, καθώς υποστηρίζει ότι «υπάρχουν πολλά κενά που καταργούν μέχρι και τους νόμους της Φυσικής». Ειδικότερα, εξέφρασε την πικρία της για τη στάση των δύο επιζώντων που δεν επισκέφθηκαν την οικογένεια για να εξηγήσουν τι συνέβη εκείνο το μοιραίο πρωινό:

«Όταν όμως στο τροχαίο αυτό έχουν υπάρξει δύο πρόσωπα που επέζησαν, που ήταν μαζί του στα τελευταία λεπτά του παιδιού μου, και κάποια στιγμή έγιναν καλά, έπρεπε να έρθουν στην οικογένεια, σε εμένα την μάνα, και να πουν τι συνέβη. Αντίθετα, όχι μόνο δεν ήρθαν να μας πουν τι έγινε, αλλά είχαμε έναν ανελέητο πόλεμο».

Κλείνοντας, επανέλαβε την έκκληση για δικαιοσύνη: «Δεν ψάχνουμε εξιλαστήρια θύματα, την αλήθεια ψάχνουμε… Ζητάω σεβασμό στο παιδί μου. Δεν θα ανεχτώ καμία προσβλητική ή παραβατική συμπεριφορά προς το πρόσωπο του Παντελή».