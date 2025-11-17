Διαψεύδει τον Μαρτίκα φίλος του Παντελή Παντελίδη για το ποσό που έχασε σε λέσχη το βράδυ που σκοτώθηκε

0

«Δεν είδα έναν άνθρωπο αγχωμένο και ιδρωμένο από το ποσό που έχασε, όπως ακούστηκε»

Εντελώς διαφορετική οπτική δίνει φίλος του Παντελή Παντελίδη για τη λέσχη που επισκέφθηκε ο τραγουδιστής το βράδυ που σκοτώθηκε και στην ουσία διαψεύδει τον Σπύρο Μαρτίκα για το ποσό που έχασε ο ερμηνευτής.

Φίλος του τραγουδιστή που το μοιραίο βράδυ ήταν μαζί του στη λέσχη, αποκάλυψε το ποσό που έχασε ο λαϊκός ερμηνευτής, απαντώντας σε όσα ανέφερε ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Παντελίδης έχασε περίπου 250.000 ευρώ.

«Το ποσό που ακούστηκε από τον Σπύρο Μαρτίκα πως έχασε ο Παντελής Παντελίδης εκείνο το βράδυ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το πραγματικό ποσό είναι πολύ μικρότερο και ανέρχεται περίπου στις 15.000-20.000 ευρώ. Αποκλείεται να έχασε μεγαλύτερο ποσό», είπε στο Live News.

«O τραγουδιστής βρισκόταν εκεί περίπου 4 ώρες. Δεν είδα έναν άνθρωπο αγχωμένο και ιδρωμένο από το ποσό που έχασε, όπως ακούστηκε. Μάλιστα θυμάμαι τον Παντελή να λέει ”τα λεφτά που έχασα, ελάτε αύριο στο μαγαζί να τα πετάξετε λουλούδια”. Ο Παντελής έβγαζε περίπου 40.000 ευρώ σε κάθε εμφάνιση του. Δεν είναι λογικό να πανικοβαλλόταν για ένα τέτοιο ποσό», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Παντελής γνώριζε και τα 8-10 άτομα που ήταν στη λέσχη. Είχε φιλικές σχέσεις μαζί τους. Τώρα, το εάν το παιχνίδι ήταν στημένο για να πάρουν από τον Παντελή αυτά τα λεφτά δεν μπορώ να το γνωρίζω», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Τι υποστηρίζει ο Σπύρος Μαρτίκας

Σημειώνεται, ότι ο Σπύρος Μαρτίκας προχώρησε σε δηλώσεις για το κύκλωμα, καθώς υπήρξε ένα από τα άτομα που εξαπατήθηκαν.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, είχε υποστηρίξει ότι το βράδυ που σκοτώθηκε ο τραγουδιστής, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, επειδή προηγουμένως έπαιξε σε στημένο τραπέζι, χάνοντας το ποσό των 250.000 ευρώ.

«Είναι ο μεγαλύτερος διοργανωτής παράνομων παιχνιδιών τζόγου στην Αθήνα. Είναι ο υπεύθυνος του στημένου παιχνιδιού που έγινε το μοιραίο βράδυ σε παράνομη λέσχη τζόγου που έστησε ο ίδιος που έγινε εκείνο το βράδυ που ο Παντελής Παντελίδης οδηγήθηκε στο θάνατο. Πήραν από τον Παντελή Παντελίδη 250 χιλιάρικα και πήγε μετά ο άνθρωπος και πέθανε. Αυτή είναι η φήμη αυτού του ανθρώπου».