Σάλος από τις αποκαλύψεις του Σπύρου Μαρτίκα για τον επιχειρηματία που κατηγορείται για απάτη – Ο στημένος τζόγος και ο Παντελίδης

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών των καζίνο

Σάλο έχει προκαλέσει η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε οικονομικά εύπορους πολίτες.

Ο Σπύρος Μαρτίκας μίλησε για την υπόθεση και περιγράφει τον κατηγορούμενο επιχειρηματία ως το άτομο που παγίδευε συστηματικά ιδιώτες και μάλιστα αποκαλύπτει ότι και ο Παντελής Παντελίδης είχε πέσει θύμα του, χάνοντας 250.000 ευρώ το ίδιο βράδυ του θανατηφόρου τροχαίου.

Ο κ. Μαρτίκας, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου, ανέφερε πως «ο κύριος δεν είναι καινούργιος είναι ο νούμερο ένα για παράνομα στημένα παιχνίδια τζόγου σε βίλες στην Αθήνα», εξηγώντας ότι νοίκιαζε πολυτελείς κατοικίες για να αποφεύγει την έκθεση και χρησιμοποιούσε μπράβους για φύλαξη, ενώ στο εσωτερικό διεξάγονταν παράνομα παιχνίδια με υψηλά ποσά. Όπως είπε, ο επιχειρηματίας «καυχιόταν σε κορίτσια που δούλευαν τότε στο κατάστημά του γιατί είχε ένα "δείτε πώς ιδρώνει ο Παντελής Παντελίδης" την βραδιά που πέθανε».

Ο ίδιος ο Μαρτίκας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα φωτιστεί πλήρως από τη Δικαιοσύνη, σημειώνοντας: «Ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ. Νιώθω ικανοποιημένος και έχω ήσυχη τη συνείδησή μου».

Συνεχίζοντας την καταγγελία του, υποστήριξε ότι «του έστησε τραπέζι και έχασε 250.000. Έτσι πήγε και πέθανε ο Παντελίδης», επιμένοντας ότι την επίμαχη νύχτα είχε στηθεί από πριν ένα παιχνίδι με στόχο τον τραγουδιστή: «Αυτός που συνελήφθη έστηνε λέσχες με παράνομα παιχνίδια τζόγου και ήταν το τραπέζι στημένο με δικούς του για να φάνε από τον Παντελή Παντελίδη ό,τι λεφτά είχε… Και έφυγε, ήπιε, αγχώθηκε, ίδρωσε και πέθανε». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται, το ποσό που χάθηκε ήταν «γύρω στις 250.000 ευρώ».

Σε ακόμη μία αναφορά του στάθηκε στο γεγονός ότι ο επιχειρηματίας φέρεται να χλεύαζε το περιστατικό την επόμενη ημέρα: «Να γελάει, να βγάζει φωτογραφίες και να δείχνει την επόμενη ημέρα στα κορίτσια στο μαγαζί "δείτε πώς ιδρώνει ο Παντελίδης;". Να έχει πεθάνει και ο άλλος να καυχιέται…».

Τέλος, αποκάλυψε ότι ενημέρωσε την Αστυνομία πως το κινητό του κατηγορούμενου μπορεί να κρύβει σημαντικά στοιχεία: «Είπα στη ΓΑΔΑ ξεσκονίστε το κινητό του θα βρείτε εγκλήματα».

Πώς ο Σπύρος Μαρτίκας πείστηκε και κατέβαλε 720.000 ευρώ

Τηλεφωνικές συνομιλίες από τις οποίες φαίνεται να προκύπτει ξεκάθαρη εμπλοκή τους στην εξαπάτηση και τη σκηνοθετημένη ληστεία σε βάρος του Σπύρου Μαρτίκα, έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί της Οικονομικής Αστυνομίας αναφορικά με τη σύλληψη κυκλώματος με φερόμενο αρχηγό 53χρονο απότακτο αστυνομικό και υπαρχηγό 51χρονο πασίγνωστο επιχειρηματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε μία απ’ αυτές ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να λέει σε άλλο μέλος του κυκλώματος: «ο Μαρτίκας θα πει, η πλάκα μου (σ.σ. χρυσού), θα πει ο Μαρτίκας. Είναι από τις πλάκες μου, θα πει» και να κοροϊδεύουν για το περιστατικό που είχε συμβεί με θύμα τον ιδιοκτήτη φαρμακείων και πρώην παίκτη ριάλιτι. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Σπύρος Μαρτίκας έκανε την πρώτη καταγγελία στις 24 Μαΐου καταγγέλλοντας ότι ένα χρόνο νωρίτερα, είχε συναντήσει τους ανθρώπους που τον εξαπάτησαν.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του στους αστυνομικούς του «ελληνικού FBI», συνοδευόμενος από την τότε σύντροφό του Βρισηίδα Ανδριώτου είχε πάει σε σουίτα ξενοδοχείου που ανήκει σε καζίνο, όπου συνάντησε τέσσερα μέλη του κυκλώματος (ανάμεσά τους τον γνωστό επιχειρηματία και τον απότακτο αστυνομικό που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης).

Εκεί του εξήγησαν ότι κάθε Παρασκευή «επενδύουν» μετρητά σε τυχερά παιχνίδια του καζίνο και τη Δευτέρα που ακολουθεί παραλαμβάνουν το κεφάλαιό τους μαζί με μία βέβαιη απόδοση ύψους άνω του 10%. Στη συνέχεια του επέδειξαν τεράστια χρηματικά ποσά σε μετρητά και πολλές χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ισχυριζόμενοι ότι είναι κέρδη από τις επενδύσεις τους.

Ο Σπύρος Μαρτίκας πείστηκε και τους κατέβαλε από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 2024 συνολικά 720.000 ευρώ για να τα «επενδύσουν» με τον ίδιο τρόπο για λογαριασμό του. Στη συνέχεια, τα μέλη του κυκλώματος του επέστρεψαν σταδιακά το ποσό των 110.000 ευρώ σε μετρητά καθώς και μέσω εκποίησης πλάκας χρυσού και διαμαντιών, κάτι που τελικά δεν έγινε λόγω της σκηνοθετημένης ληστείας.

Αποκαλυπτικές συνομιλίες για την απάτη

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που υποσχόταν σε ανυποψίαστους πολίτες «χρυσές» επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου και κατάφερε να υφαρπάξει ποσά που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η οργάνωση φέρεται να απέσπασε μεγάλα χρηματικά ποσά από τουλάχιστον επτά άτομα. Τόσο η καταγγελία που έκανε στις Αρχές ο Σπύρος Μαρτίκας όσο και οι συνομιλίες που «αλίευσαν» οι αστυνομικοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος.

«Σε ένα μήνα θα πάρεις το πενηντάρι πίσω»

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω συνομιλία μεταξύ του φερόμενου ως αρχηγού και ενός θύματος. Η συζήτηση γίνεται την περίοδο που του είχαν ήδη αποσπάσει 50.000 ευρώ και του είχαν επιστρέψει μόνο 7.500 ευρώ. Στην συνομιλία ο αρχηγός πιέζει το θύμα να βρει άμεσα και να του παραδώσει επί πλέον το χρηματικό ποσό των 50.000 σε μετρητά για την «δήθεν» επένδυση στο καζίνο με την προϋπόθεση να αφήσει το «κεφάλαιο» για ένα μήνα. Μάλιστα ο αρχηγός παριστάνει ψευδώς στο θύμα ότι θα μεσολαβήσει στις διαδικασίες του καζίνο Λουτρακίου έτσι ώστε να κερδίσει σε κλήρωση ένα πολυτελές αυτοκίνητο.

Αρχηγός: Άκου τι θα κάνεις, θα τα δώσεις όλα να είσαι Τετάρτη εδώ για να σε βάλω και στο έκτακτο.

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Τετάρτη, εντάξει τώρα άκου ένας τρόπος γιατί μίλησα με ένα Διευθυντή φίλο να μπορείς να βγάλεις τα λεφτά.

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Μπορείς να πας αύριο σε δύο, τρεις τράπεζες.

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Μπορείς να πας τη Δευτέρα, μπορείς να πας και τη Τρίτη και να είσαι έτοιμος.

Θύμα: Α λες να τα πάρω λίγα-λίγα και όχι μεταφορά ε;

Αρχηγός: Όχι μεταφορά φίλε γιατί μεταφορά πενήντα χιλιάδες (50.000) ε πρέπει να κόψουμε τιμολόγια και αρ.. και μύδια.

Θύμα: Ήθελα να στο πω Α. είμαι πολύ πιστωτικός αν έχεις κανέναν άνθρωπο για τιμολόγια αλλά.

Αρχηγός: Μη φωνάζεις ρε θα μου πεις από κοντά τη Τετάρτη.

Θύμα: Ναι εντάξει ωραία.

(...)

Αρχηγός: Κοίταξε να δεις με το που αρχίσουμε εδώ πέρα κατευθείαν θα πάμε και στο άλλο.

Θύμα: Ωραία.

Αρχηγός: Εντάξει; Αλλά θέλω να είμαστε ταχύτατοι σε ότι πούμε, ότι πούμε να γίνει.

Θύμα: Όχι ρε εννοείται ρε Α.

Αρχηγός: Για να μπορώ κατάλαβες να παίξω και εγώ τη μπάλα μου όπως θέλω.

Θύμα: Ωραία εννοείται, εννοείται να σου πω ρε Α. (...) Αυτό θα είναι για ένα μήνα ε το πενηντάρι.

Αρχηγός: Ένα μήνα δε το ‘παμε ρε φίλε;

Θύμα: Εντάξει τέλεια.

Αρχηγός: Ένα μήνα και το CAYENNE κάνει γύρω στα 174.000.

Θύμα: 174; Έλα, τί είναι;

Αρχηγός: Ναι είναι το SUPER TURBO.

(...)

Θύμα: Μπράβο ωραίος, ωραίος αυτό πότε θα βγει Α;

Αρχηγός: 8 Φεβρουαρίου.

Θύμα: Οκτώ, πάλι με τον ίδιο τρόπο;

Αρχηγός: Ναι ρε ένα προς τρία θα πληρώσεις εκεί.

Θύμα: Δηλαδή πόσο θα βγει;

Αρχηγός: Ε βάλε το 1 προς 3 πόσο είναι 170.

Θύμα: Ε εξήντα;

Αρχηγός: Ε κάνα εξηντάρι εκεί.

(...)

Θύμα: Εντάξει εντάξει Α. ωραία.

Αρχηγός: Εντάξει;

Θύμα: Εντάξει τέλος.

Αρχηγός: Με βολεύει και μένα την Τετάρτη και θα σου κάνω και γύρισμα και θα σου κάνω και συμπλήρωμα.

Θύμα: Δηλαδή;

Αρχηγός: Θα σου βγάλω και ένα πέντε τοις εκατό (5%) ρε φίλε συμπλήρωμα μπορεί να κάνω δύο γυρίσματα και να σου βγάλω δέκα τοις εκατό (10%).

Θύμα: Άρα τη Τετάρτη πόσο για να ξέρω πόσο θα κάτσω πόση ώρα.

Αρχηγός: Άρα το πενήντα (50) το πενήντα (50) δεν είναι ανάγκη να κάτσεις το πενήντα (50) θα γίνει πενήντα πέντε (55) ή πενήντα δυόμισι (52,5) ή πενήντα πέντε (55).

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Συν τα πενήντα που έχεις.

Θύμα: Ωραία.

Αρχηγός: Κατάλαβες;

Θύμα: Άρα το πενηντάρι (50) αυτό που θα σου φέρω Τετάρτη θα το πάρω σε ένα μήνα γιατί το χρειάζομαι.

Αρχηγός: Σε ένα μήνα θα το πάρεις.

Θύμα: Το άλλο το πενηντάρι (50) το αφήνω μέσα, το άλλο το αφήνω μέσα.

Αρχηγός: Ότι θέλεις.

«Ο Μαρτίκας θα πεταχτεί και θα πει αυτή είναι η πλάκα μου»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακάτω συνομιλία μεταξύ ενός μέλους της οργάνωσης και του υπαρχηγού-επιχειρηματία στην οποία αναφέρονται σε μία διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκανε ο τελευταίος και αφορούσε μία πλάκα χρυσού. Οι δύο άνδρες επιχαίρονται αναφερόμενοι ειρωνικά στον Σπύρο Μαρτίκα για τις πλάκες χρυσού που του αφαίρεσαν με την «εικονική» ληστεία.

Μέλος Α: A, μπράβο θα πρέπει να ανέβουν και τέτοια και...

Υπαρχηγός: Ναι, ναι, άστο θα φουντώσει.

Μέλος Α: Να μπει και κανένας Influencer για να φουντώσει, κατάλαβες.

Υπαρχηγός: Ναι, αλλά φοβάμαι μη πλακώσει η εφορία στα μαγαζιά, μόνο αυτό με ενοχλεί, τίποτε άλλο.

Μέλος Α: Ο Κ. θα έρθει και θα πει ώπα φίλε τι έγινε εδώ. Μοιράζετε πλάκες;

Υπαρχηγός: Γέλια.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πει, η πλάκα μου, θα πει ο Μαρτίκας. Είναι από τις πλάκες μου, θα πει.

Υπαρχηγός: (Γέλια). Άλλος βλάκας. Αυτός είναι βλάκας τελείως.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πεταχτεί και θα πει αυτή είναι η πλάκα μου.

Υπαρχηγός: Ναι, ναι, ναι.

Μέλος: (Γέλια).

«Πάμε μαζί μου φάνηκε καλός»

Ενδεικτική είναι και συνομιλία μεταξύ του αρχηγού και του υπαρχηγού (επιχειρηματίας) για ένα υποψήφιο θύμα που εντόπισαν. Συγκεκριμένα ο επιχειρηματίας ενημέρωσε τον αρχηγό ότι βρήκαν ένα υποψήφιο θύμα που θα αποκτήσει χρήματα από επικείμενη πώληση ακινήτου. Στη συνέχεια κανόνισαν να συναντηθούν μαζί του σε σουίτα στο ξενοδοχείο του καζίνο Λουτρακίου, όπου του παρουσίασαν τα ψευδή γεγονότα της «σίγουρης» επένδυσης.

Υπαρχηγός: Καλά, σπίτι είμαι δεν κάνω τίποτα. Ε με πήρε ένας προχθές τηλέφωνο.

Αρχηγός: Ναι.

Υπαρχηγός: Ένας είδε το τέτοιο με το Ρ., μου λέει έχω ένα ακίνητο φίλε, έχω και ένα μασάζ λέει και το πουλάω και αυτό λέει στο Χαϊδάρι.

Αρχηγός: Ναι.

Υπαρχηγός: Λέω θα το έχεις πάρει τώρα λέω για να το πουλάς και δεν θα είναι η δουλειά σου. Μου λέει ναι μου λέει ακριβώς.

Αρχηγός: Ναι.

Υπαρχηγός: Του λέω θες να βρεθούμε αύριο; Μου λέει αύριο δεν μπορώ αλλά τη Δευτέρα μου λέει 12:30 η ώρα.

Αρχηγός: Ναι.

(...)

Υπαρχηγός: Θες να πάμε μαζί;

Αρχηγός: Πάμε ρε.

Υπαρχηγός: Πάμε μαζί να τον δούμε γιατί μου φάνηκε καλός.

Αρχηγός: Ότι θες, ότι θες πάμε.

Υπαρχηγός: Έχει και μαγαζί, έχει και ακίνητο που το πουλάει.

Αρχηγός: Ωραία.

(...)

Αρχηγός: Βάγγο καλημέρα.

Υπαρχηγός: Καλημέρα, τι κάνεις;

Αρχηγός: Λοιπόν 8 η ώρα να κλείσω κάτω;

Υπαρχηγός: Ναι ναι ναι κλείσε οχτώ. Κάτσε να τον πάρω και ένα τηλέφωνο, τον πάρω και ένα τηλέφωνο τώρα για επιβεβαίωση. Εμείς έχουμε έξι η ώρα ραντεβού στο παλατάκι να τον πάρω εγώ στο δικό μου το αυτοκίνητο, έχω πει στον Δ. να μου φέρει το δικό του.

Αρχηγός: Μόνος του θα έρθει;

Υπαρχηγός: Μόνος του ναι.

Αρχηγός: Ωραία ωραία. Άρα είναι να είμαστε οι τρεις μας; Καλύτερα.

Υπαρχηγός: Όχι οι τρεις μας θα έρθει και ο Ε. για να μου φέρει από πίσω σα συνοδεία με άλλο αυτοκίνητο, με το δικό του.

«Έχεις κάνα πλακάκι χρυσού;»

Τέλος ενδεικτική είναι και η συνομιλία μεταξύ του υπαρχηγού και ενός αγνώστου άντρα με μικρό όνομα «Στέλιος» καθώς και έτερου άγνωστου άντρα με τον υπαρχηγό από τον οποίο ζητάει για λογαριασμό του «Στέλιου», να λάβει πλήθος απομιμήσεων χρυσών λιρών για να προμηθεύσει κάποιον τρίτο.

«Στέλιος»: Έχεις κανα πλακάκι χρυσού, τέτοιο, μικρό ή μεγάλο. Ή κάτι;

Υπαρχηγός: Τι, τι, τι να χω;

«Στέλιος»: Καμιά πλάκα χρυσού, τίποτα; Μούφα θέλω.

Υπαρχηγός: Υπάρχει, άμα θες, τι θες; SCRAP ή 24άρι;

«Στέλιος»: Του κιλού θέλω ρε, μούφα, να μην είναι γνήσιο.

Υπαρχηγός: Α, οk, ok.

«Στέλιος»: Ή καμιά λίρα μούφα έτσι, να’ ναι ψιλο original.

Υπαρχηγός: Για να κάνεις πλάκα;

«Στέλιος»: Να δώσω κάπου θέλω, αλλά να φαίνεται κανονική ρε παιδί μου. Να τις αγοράσω κανονικά, για δουλειά είναι ρε.

Υπαρχηγός: Ok. Θα σου πω από κοντά.

Άγνωστος: Προχθές ήμουν με τον φίλο που μιλάγαμε, με άκουσες από μεσα, με κατάλαβες;

Υπαρχηγός: Ε, μου το είπε ο Ε. μου λέει ότι έχει έρθει ο..

Άγνωστος: Όχι ρε, ο φίλος ο Στέλιος ρε, που σε πήραμε που ΄σου πε κάτι.

Υπαρχηγός: Α, ήσασταν μαζί;

Άγνωστος: Ναι. Άμα, άμα τον δεις αύριο από κοντά κοίτα μπας και το φτιάξεις.

Υπαρχηγός: Α, ΟΚ,ΟΚ. Πόσα, πόσα κομμάτια θέλετε;

Άγνωστος: Ε, από κοντά, ε, στρογγυλά θα έχουμε ή τα άλλα τα πλακάκια;

Υπαρχηγός: Στρογγυλά, στρογγυλά. Και τα άλλα τα φτιάχνουμε, θέλουμε μια εβδομάδα, δέκα μέρες. (...) Αυτά τα στρογγυλά τα κουμπιά μπορώ να τα έχω και αύριο, τα, το άλλο πρέπει να τα φτιάξω.

Άγνωστος: Φερ, φέρε μου αύριο έτσι, καμιά δεκαριά να τα δω πως είναι, μπορείς;

Υπαρχηγός: Ωραία, ωραία, ωραία. Ε, κανονικά είναι δε ξεχωρίζεις.

Άγνωστος: Έλα ρε μάγκα. Έλα μωρή παιχτάρα.

Υπαρχηγός: Δε ξεχωρίζεις όχι, μόνο στο βάρος ξεχωρίζουν έτσι; Το μέγεθος και το τέτοιο είναι παρ’ τα , καν’ τα ότι θέλεις, είναι ίδια ακριβώς.