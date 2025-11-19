Έγκλημα στο Νέο Κόσμο: Bίαιο το παρελθόν του 29χρονου δράστη – Οκτώ συλλήψεις για ξυλοδαρμούς σε τρία χρόνια

0

Είναι γνώστης πολεμικών τεχνών και αυτό κάνει την δολοφονία του 58χρονου ακόμα πιο ειδεχθής

Τα τελευταία τρία χρόνια έχει συλληφθεί οκτώ φορές για βίαια επεισόδια και επιθέσεις. Ο λόγος για τον 29χρονο που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 58χρονου στον Νέο Κόσμο. Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε είναι γνώστης πολεμικών τεχνών και αυτό κάνει την δολοφονία του 58χρονου ακόμα πιο ειδεχθής.

Ήδη, στον δράστη ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News, ο νεαρός φαίνεται να έχει μακρύ και βαριά φορτισμένο παρελθόν επιθετικής συμπεριφοράς, με συνεχείς συμπλοκές και ξυλοδαρμούς.

Τον Μάρτιο του 2022, στον Νέο Κόσμο, επιτέθηκε σε έναν 35χρονο μετά από μια παρεξήγηση. Αντάλλαξαν λίγες κουβέντες και αμέσως μετά τον χτύπησε μπροστά σε κόσμο, όπως καταγγέλθηκε.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, στην Ακρόπολη, χτύπησε δημοτικούς αστυνομικούς που επιχείρησαν να του κάνουν έλεγχο, ενώ έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητο και φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς έναν από αυτούς. Μάλιστα, τότε είχε καταθέσει και μήνυση εναντίον των αστυνομικών.

Τον Ιούνιο του 2023 πήγε να παραλάβει ένα δέμα, όμως, όταν ο υπάλληλος του είπε ότι δεν βρίσκει το όνομα, άρχισε να τον βρίζει. Η ένταση κλιμακώθηκε, με τον 29χρονο να επιτίθεται τόσο στον υπάλληλο όσο και στον γιο του ιδιοκτήτη, προτού φύγει απειλώντας τους.

Στις 19 Οκτωβρίου 2025 χτύπησε έναν αλλοδαπό στον Νέο Κόσμο, ενώ μία μέρα αργότερα, στις 20 Οκτωβρίου, επιτέθηκε με κοπίδι σε τρία άτομα από τη Νιγηρία.

Και τον Νοέμβριο, η βίαιη δράση του κορυφώθηκε με τον θανάσιμο τραυματισμό του 58χρονου στον Νέο Κόσμο.