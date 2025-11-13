Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του Ζωολογικού Κήπου στην Θεσσαλονίκη

0

Εντοπίστηκε θετικό κρούσμα βρουκέλλωσης σε κριό

Κλειστός για το κοινό θα είναι από αύριο και μέχρι νεωτέρας ο Ζωολογικός Κήπος του Δήμου Θεσσαλονίκης στον Κέδρινο Λόφο, ύστερα από θετικό κρούσμα βρουκέλλωσης σε κριό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, η αναστολή λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.