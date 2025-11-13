Εξαγοράσιμη ποινή 14 μηνών στον 19χρονο Τούρκο που συνελήφθη για παράνομη κατοχή βαλλίστρας

0

Δικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης

Ποινή φυλάκισης 14 μηνών επιβλήθηκε στον 19χρονο Τούρκο, ο οποίος συνελήφθη σε επιχείρηση του ελληνικού FBI επειδή κατείχε παράνομα μία βαλλίστρα. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, τον έκρινε ένοχο για παράνομη οπλοκατοχή, ενώ η ποινή αποφασίστηκε να μετατραπεί προς 10 ευρώ ημερησίως.

Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος έγινε το προηγούμενο 24ωρο σε συνολικά τέσσερα σπίτια στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική για τη δράση Τούρκων υπηκόων στη χώρα μας, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Εκτός από τον 19χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί κατά το παρελθόν για παράνομη διακίνηση και μετά την αποφυλάκισή του ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, προσήχθησαν, κατά την ίδια επιχείρηση, άλλα δέκα άτομα (9 Τούρκοι κι ένας Έλληνας). Καθώς δεν προέκυψε κάτι μεμπτό σε βάρος τους αφέθηκαν ελεύθεροι.

Απολογούμενος, ο 19χρονος ανέφερε ότι η βαλλίστρα δεν ανήκει στον ίδιο, ενώ τόνισε ότι φιλοξενείτο στο σπίτι όπου συνελήφθη.