Αφέθηκε ελεύθερος με αναμορφωτικούς όρους 14χρονος ληστής

Ένα διαφορετικό δρόμο επέλεξε η δικαιοσύνη στην Θεσσαλονίκη για έναν 14χρονο ληστή. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με αναμορφωτικού. Ο 14χρονος είχε συλληφθεί από αστυνομικούς, όχι μόνος του με άλλους δύο, ενώ ο ίδιος επιβαρύνεται με τέσσερις ληστείες.

Ο ανήλικος έχει κατηγορηθεί για δέκα τέτοιες περιπτώσεις σε όλο το 2025, ενώ και τον προηγούμενο χρόνο απασχόλησε τις διωκτικές αρχές για παρόμοιες υποθέσεις. Απολογήθηκε και παραδέχτηκε τις ληστείες, ενώ όπως είπε, προμηθεύτηκε το μαχαίρι με το οποίο απειλούσε υπαλλήλους μίνι μάρκετ, αγοράζοντάς το από ένα σούπερ μάρκετ, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Αφέθηκε ελεύθερος με τα αναμορφωτικά μέτρα της επιμέλειας και επιτήρησης επιμελητών ανηλίκων.