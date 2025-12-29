Νεκρή η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Τούμπα

0

Εξιτήριο πήραν τα τρίδυμα

Κατέληξε η ηλικιωμένη γυναίκα που μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης έπειτα από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε, χθες το απόγευμα, σε διαμέρισμα επί της οδού Επταλόφου, στην περιοχή της Κάτω Τούμπας.

Η γυναίκα, ηλικίας 71 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο διασωληνωμένη και υπέστη ανακοπή παρά τις προσπάθειες ανάταξης και αναζωογόνησης από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγός της εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην παθολογική του Ιπποκρατείου σε σταθερή κατάσταση, ενώ εξιτήριο πήραν τα τρίδυμα, που μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, λόγω της φωτιάς.

Το ζευγάρι των ηλικιωμένων απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες καθώς οι φλόγες είχαν καλύψει το διαμέρισμά τους, στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας, ενώ λόγω των πυκνών καπνών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μία μητέρα και τα τρίδυμα που έμεναν έναν όροφο πιο πάνω.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας αποχώρησαν από το σημείο της πυρκαγιάς στις 4 τα ξημερώματα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 26 πυροσβέστες με οχτώ οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στην οικία.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.