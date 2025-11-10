Η κακοκαιρία «χτύπησε» την Κέρκυρα, την Πρέβεζα και τη Βόνιτσα – Πλημμύρισαν δρόμοι

0

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Kύμα κακοκαιρίας με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση, πλήττει από το απόγευμα της Κυριακής την Κέρκυρα.

Στο κέντρο της πόλης ξεριζώθηκε αιωνόβιο δένδρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν τρία αυτοκίνητα στην οδό Στεφάνου Πάδοβα.

Σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται στους δρόμους περιφερειακά της πόλης, κυρίως κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Παράλληλα, μεγάλα ύψη βροχής σημειώνονται στη Βόρεια Κέρκυρα, ενισχύοντας τον κίνδυνο για περαιτέρω πλημμύρες και καταστροφές σε υποδομές. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες αυξημένη προσοχή και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα εκδηλωθούν βροχές και ισχυρές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Χθες στο επίκεντρο βρέθηκε η Πρέβεζα και η Βόνιτσα, όπου σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα.

Ειδικότερα, σε ποτάμια μετατράπηκαν αρκετοί δρόμοι, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε αρκετές περιπτώσεις σε άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.