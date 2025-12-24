Νέα έξαρση των καιρικών φαινομένων αναμένεται τις επόμενες ώρες

0

Πότε θα υπάρξει βελτίωση

Άλλαξε ο καιρός τις τελευταίες ώρες, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται σήμερα στην Αθήνα. Επίσης σύμφωνα με το νέο έκτακτο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ανάλογα φαινόμενα προβλέπονται στη δυτική, κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Ταυτόχρονα, με έντονα καιρικά φαινόμενα θα κυλήσει η σημερινή ημέρα (24/12), προκαλώντας προβλήματα κυρίως στην Αττική, όπου η καταρρακτώδης βροχή δημιούργησε αναστάτωση σε αρκετές περιοχές. Όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, η επιδείνωση του καιρού θα συνεχιστεί για κάποιες ώρες ακόμη.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, έως και το βράδυ, κατά το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν, αναμένεται νέα έξαρση των φαινομένων με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ κατά τόπους προβλήματα ενδέχεται να παρουσιαστούν και στη Δυτική Θεσσαλία.

Τις βραδυνές ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στη Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Βελτίωση ανήμερα των Χριστουγέννων

Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα μετατοπιστούν γρήγορα προς τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Θα υπάρξουν αρκετά ανοίγματα και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ ήπια επίπεδα, φτάνοντας έως και τους 17 βαθμούς Κελσίου.