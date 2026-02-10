Καιρός: Άστατος με τοπικές βροχές και καταιγίδες

0

Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Άστατος αναμένεται να είναι σήμερα, Τρίτη 10/2 ο καιρός καθώς αναμένονται τοπικές βροχές και τοπικές καταιγίδες σε τμήματα του Αιγαίου, τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 10/02/2026 αναμένονται τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε τμήματα του Αιγαίου. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ τις πρωινές ώρες τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της Θράκης (τοπικά πιθανώς έως και σε πεδινά τμήματα του Βορείου Έβρου).

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 6-7 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -4 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 0 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στο Κ. και Β. Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι γενικά άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση και εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στο Ν. Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, με έμφαση στα βόρεια του νομού. Βελτίωση αναμένεται μετά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13-14 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια του νομού θα είναι έως 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες, ενώ βελτίωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 8-9 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το μεσημέρι βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια-παράκτια ως το μεσημέρι 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χίονια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την κεντρική και βόρεια Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με βροχές οι οποίες πιθανώς έως το μεσημέρι να είναι κατά τόπους ισχυρές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 πρόσκαιρα έως το πρωί στα θαλάσσια-παράκτια 7 με 8 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι και στα νότια βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πρόσκαιρα το πρωί στις Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και μετά το μεσημέρι στις Κυκλάδες βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κατά τόπους το πρωί στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα στα βόρεια βελτίωση του καιρού.

Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα έως το μεσημέρι στα βορειότερα τμήματα έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 πρόσκαιρα νωρίς το πωρί στα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα νoτιοδυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά και τη δυτική Κρήτη, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα απο τα κανονικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-02-2026

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.