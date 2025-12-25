Κατάρρευση μαντρότοιχου στον Άλιμο από την κακοκαιρία

0

Πλημμύρισαν υπόγεια - Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέχθηκε περισσότερες από 50 κλήσεις

Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν από την κακοκαιρία που έπληξε την Αττική χθες, με τα νότια προάστια να βρίσκονται στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, διακοπές στην ηλεκτροδότηση, υπόγειους χώρους γεμάτους λάσπη, αλλά και εκτεταμένες φθορές σε κτίρια, συνθέτοντας ένα σκηνικό εκτεταμένων ζημιών.

Στον Άλιμο, και ειδικότερα στην οδό Λυσικράτους, η ποσότητα του νερού που κατέβηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο ήταν τέτοια ώστε ο δρόμος μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο. Η πίεση των νερών είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση μαντρότοιχου πολυκατοικίας κατασκευασμένου από μπετόν. Από την πτώση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε ρολόγια της ΔΕΗ, σε σωληνώσεις, αλλά και στην είσοδο του κτιρίου, ενώ μεγάλες μάζες νερού και λάσπης πέρασαν στο εσωτερικό του.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, περίπου δώδεκα ώρες μετά το πέρασμα της νεροποντής, οι ένοικοι της πολυκατοικίας, μαζί με συνεργεία του Δήμου, συνέχιζαν αδιάκοπα τις προσπάθειες καθαρισμού. Στόχος τους ήταν η απομάκρυνση των λασπών και των φερτών υλικών από την είσοδο του κτιρίου, η οποία βρίσκεται σε επίπεδο ημιυπογείου και είχε υποστεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η στάθμη του νερού έφτασε σε ύψος που υπολογίζεται μεταξύ 1,60 και 1,70 μέτρων, στοιχείο που αποτυπώνει τη σφοδρότητα του καιρικού φαινομένου.

Παράλληλα, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέχθηκε περισσότερες από 50 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και παροχή βοήθειας, με τη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών να εντοπίζεται στα νότια προάστια της πρωτεύουσας. Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών να μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις κατοικίες τους.