Μακελειό στα Βορίζια: Συνελήφθη ο 48χρονος που εμφανίζεται στο βίντεο να πυροβολεί με τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη

Συνεχίζονται οι έρευνες για το αιματηρό επεισόδιο στο χωριό της Κρήτης

Μια ακόμα σύλληψη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο για το μακελειό στα Βορίζια, καθώς συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί. Πρόκειται για έναν 48χρονο και είναι συγγενής του 39χρονου νεκρού.

Χθες συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη έπειτα από αστυνομική επιχείρηση σε αγροτική περιοχή, όπου οι αρχές εντόπισαν σπηλιά μέσα σε χωράφι ιδιοκτησίας του, στην οποία βρέθηκαν όπλα και φυσίγγια. Η σύλληψή του έγινε με βάση τις διατάξεις περί οπλοκατοχής, ωστόσο η προανάκριση που ακολούθησε επικεντρώθηκε και στη συμμετοχή του στο αιματοκύλισμα, σημειώθηκε στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος θεωρείται εμπλεκόμενος στο επεισόδιο, καθώς στην κατοχή της ΕΛ.ΑΣ. υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό, που τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια της φονικής ανταλλαγής πυρών, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Στο βίντεο διακρινόταν και δεύτερο άτομο, το οποίο εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα το απόγευμα.

Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πέρασε νωρίτερα το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, με αλεξίσφαιρο γιλέκο και με τη συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, με τον εισαγγελέα να του ασκεί ποινικές διώκεις.

Ο 43χρονος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή κι από κοινού για το μακελειό στα Βορίζια.