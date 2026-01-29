Δολοφονίες γυναικών στη Μενεμένη: Τις επόμενες μέρες θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

0

Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό, κατά συναυτουργία

Την εκδοχή του ασφυκτικού θανάτου ερευνούν οι Αρχές ως επικρατέστερη όσον αφορά την αιτία θανάτου γυναίκας, η σορός της οποίας βρέθηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης, μέσα σε δώμα πολυκατοικίας, στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, υπόθεση για την οποία διώκεται 52χρονος που φέρεται να ομολόγησε και τον θάνατο μίας ακόμη γυναίκας- από κοινού με 50χρονο.

Οι δύο παραπάνω άνδρες συνελήφθησαν σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση των δύο γυναικών, ενώ αντιμετωπίζουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για τις οποίες θα απολογηθούν τα επόμενα 24ωρα, μετά την προθεσμία που έλαβαν σήμερα.

Συγκεκριμένα, διώκονται για θανατηφόρο βιασμό, κατά συναυτουργία, κατηγορία που συνδέεται με τον θάνατο 46χρονης και στηρίζεται στην εκδοχή που παρουσίασε ο 52χρονος, όταν, εξεταζόμενους από αστυνομικούς, ομολόγησε ότι η παθούσα έχασε τη ζωή της από ασφυξία κατά την τέλεση σεξουαλικής πράξης. Ο ίδιος φέρεται να ενέπλεξε στο ίδιο περιστατικό και τον 50χρονο συγκατηγορούμενό του, ενώ ανέφερε πως πέταξε τη σορό τής 46χρονης σε κάδο απορριμμάτων.

Επιπλέον, ο 52χρονος αντιμετωπίζει δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση αναφορικά με την περίπτωση της γυναίκας, 42 ετών, που βρέθηκε προ ημερών στο δώμα, με τον ίδιο να αρνείται, προανακριτικά, την εμπλοκή του στο θάνατό της. Τα ίχνη των δύο γυναικών αγνοούνταν εδώ και μήνες- τόσο η 46χρονη όσο και η 42χρονη γνώριζαν τους δύο κατηγορούμενους, καθώς φαίνεται πως έκαναν μαζί χρήση ναρκωτικών. Ερευνώντας την υπόθεση των εξαφανισμένων γυναικών, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο έπεσαν θύματα εγκληματικών ενεργειών στο υπόγειο της ίδιας πολυκατοικίας, με τη δεύτερη σορό να μεταφέρεται στο δώμα όπου εντοπίστηκε, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η εξαφάνιση της 46χρονης είχε δηλωθεί στις 3/2/2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και κατά την εκδοχή του 52χρονου ο θάνατός της επήλθε στις αρχές Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους (2024). Από την άλλη, η 42χρονη φέρεται να έχασε τη ζωή της τον Ιούλιο του 2025 και η εξαφάνισή της δηλώθηκε λίγες μέρες αργότερα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης - Συκεών.