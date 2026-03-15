Αντέδρασε η Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»

«Τσακώθηκα στο καμαρίνι για την ερώτηση που της κάναμε», απολογήθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου

Εκνευρίστηκε η Τζένη Μπαλατσινού από μια ερώτηση που της έγινε στο πλαίσιο των δηλώσεών της για το γυναικείο forum που διοργάνωσε η ίδια.

Μάλιστα αυτό έγινε και θέμα συζήτησης στον αέρα του «Χαμογέλα και Πάλι», καθώς η ερώτηση έγινε από την ρεπόρτερ της εκπομπής.

«Πόσο εύκολο είναι να είστε η γυναίκα του Υπουργού Βασίλη Κικίλια;», ήταν η ερώτηση που της έγινε.

Η Τζένη Μπαλατσινού απάντησε: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός. Είμαι από μόνη μου αυτό που είμαι! Οι γυναίκες πρώτα απ’ όλα βάζουμε τίτλους στις άλλες γυναίκες και μετά οι άντρες. Οπότε, αυτό πρέπει να το διαχειριζόμαστε πιο κομψά. Είμαι αυτή που είμαι, έχω μια διαδρομή και ο σύντροφός μου και σύζυγός μου είναι ο Βασίλης».

Η Σίσσυ Χρηστίδου αργότερα, εξομολογήθηκε πως τσακώθηκε στο καμαρίνι με την αρχισυντάκτριά της γι’ αυτή την ερώτηση.