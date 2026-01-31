Ενδείξεις για serial killer στη Θεσσαλονίκη: Στραγγάλισε και πέταξε στα σκουπίδια 46χρονη, έκρυβε νεκρή 43χρονη

0

Ο 52χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία μαζί με τον 50χρονο συνεργό του

Προκαλεί τρόμο η σκοτεινή δράση του 52χρονου στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, ο οποίος μαζί με συνεργό του συνελήφθη και κατηγορείται για τον θάνατο δύο γυναικών.

Ο ίδιος εξάλλου, ομολόγησε στους αστυνομικούς, τη δολοφονία 42χρονης, την οποία όπως είπε ο ίδιος, τη βίασε, τη σκότωσε και την πέταξε στα σκουπίδια, ωστόσο αρνείται κάθε εμπλοκή στην περίπτωση της 46χρονης. Ισχυρίζεται ότι «έφυγε» στον ύπνο της, μετά από χρήση ναρκωτικών. Το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε σε κατάσταση σήψης στο δώμα της πολυκατοικίας, όπου διέμενε ο 52χρονος, στη Μενεμένη, επισημάνθηκε στην ΕΡΤ.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων κατέστη δυνατή έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 52χρονου στην εξαφάνιση της γυναίκας -τη δολοφονία της οποίας ομολόγησε-, η οποία είχε δηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα, από τη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η εμπλοκή και των δυο συλληφθέντων στην εξαφάνιση της δεύτερης γυναίκας, η οποία είχε δηλωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης- Συκεών.

Ο 52χρονος και ο 50χρονος κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εκφράζονται φόβοι για περίπτωση serial killer, καθώς ερευνούν τυχόν εμπλοκή του 52χρονου και σε άλλες εξαφανίσεις ή δολοφονίες γυναικών.