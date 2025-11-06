Μακελειό στα Βορίζια: Αστυνομικοί προσήγαγαν τρία άτομα που προσπάθησαν να μπουν κρυφά στο χωριό – Φέρονται να σχετίζονται με τους Καργάκηδες

0

Ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη οδηγήθηκε με αλεξίσφαιρο γιλέκο στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου

Στην προσαγωγή τριών ατόμων οι οποίοι φέρεται να βρίσκονται στον ευρύτερο κύκλο της οικογένειας Καργάκηδων προχώρησαν οι άντρες της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν αναλάβει τη φύλαξη του χωριού Βορίζια στο Ηράκλειο μετά το αιματηρό περιστατικό το πρωί του περασμένου Σαββάτου που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του δύο άτομα και να τραυματιστούν άλλοι 4 μετά από πυροβολισμούς.

Μετά από σχεδόν μία εβδομάδα, περισσότεροι από 400 αστυνομικοί παραμένουν εκεί προκειμένου να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ενός νέου επεισοδίου. Από χθες στα Βορίζια επέστρεψαν και τα μέλη της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων, που είχαν πάει στα Χανιά για να πουν το τελευταίο αντίο στην 56χρονη αδερφή του, που έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς.

Χθες αργά το βράδυ οι αστυνομικοί που έχουν ακροβολιστεί γύρω από το χωριό εντόπισαν τρία άτομα τα οποία δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των Βοριζίων και προσπάθησαν να περάσουν κρυφά στο εσωτερικό του. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άτομα που ανήκουν στον κύκλο της οικογένειας Καργάκη, τα οποία προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Φαιστού και κρατούνται μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι τρεις τους φέρεται να έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με τη δικαιοσύνη και φαίνεται να έχουν κατηγορηθεί για ζωοκλοπές.

Το πρωί της Πέμπτης η αστυνομία προχώρησε σε μια νέα εκτεταμένη επιχείρηση στο αιματοβαμμένο χωριό. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό οι Αρχές έχουν προχωρήσει και σε άλλες δύο προσαγωγές ανθρώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται στους πυροβολισμούς με τους δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ιδιόκτητους χώρους των δύο ατόμων που έχουν προσαχθεί εντοπίστηκαν κάλυκες και ερευνάται το ενδεχόμενο να προέρχονται από το αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε κεντρικό δρόμο του χωριού ή είναι παλαιότεροι και είχαν μείνει στο σημείο από κάποιο άλλο συμβάν.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φαίνεται να πυροβολούσε με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια του μακελειού, οδηγήθηκε με αλεξίσφαιρο γιλέκο στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου.

Ο εισαγγελέας του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για τον θάνατο της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Ο 43χρονος αμέσως μετά κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας.

Επίσης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και σε βάρος του εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Ο άνδρας ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Creta24.

Υπενθυμίζεται ότι 43χρονος συνελήφθη χθες για οπλοκατοχή. Λίγο αργότερα στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο που τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα κοντά στο σπίτι που μπήκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Χθες σε σπηλιά που ανήκει σε χωράφι του είχε εντοπιστεί οπλισμός, μεταξύ των οποίων μία καραμπίνα, ένα εννιάρι πιστόλι, σκάγια και σφαίρες.