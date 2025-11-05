Η μοιραία συνάντηση των οπαδών στη Χαλκίδα που έφερε τον τραγικό θάνατο του 20χρονου Μάριου – Οκτώ συλλήψεις

0

Στον ανακριτή οι συλληφθέντες

Θλίψη και οργή προκαλεί το νέο επεισόδιο οπαδικής βίας που έιχε ως τραγική κατάληξη τη δολοφονία ενός 20χρονου στη Χαλκίδα.

Η φονική συμπλοκή ξεκίνησε όταν δύο ομάδες οπαδών, που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, συναντήθηκαν τυχαία κοντά στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Οι επιβάτες του ενός οχήματος φέρονται να περίμεναν τους άλλους σε μικρή απόσταση και στη συνέχεια να τους καταδίωξαν, μέχρι το πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, όπου ξέσπασε η άγρια επίθεση.

Εκεί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άτυχος νεαρός δέχθηκε θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι από μέλος της αντίπαλης ομάδας. Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, ωστόσο ο νεαρός υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται φρουρούμενα.

Οι αστυνομικοί αφού εντόπισαν, κατέσχεσαν τα δύο οχήματα των εμπλεκομένων, ενώ σε κοντινό χωράφι βρέθηκε ένα στυλιάρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή και πετάχτηκε μετά το φονικό.

«Μάριε, ζεις», γράφει ένα από τα σημειώματα στο σημείο που τραυματίστηκε θανάσιμα ο 20χρονος Μάριος Ρουμπής, ενώ ήδη έχουν γίνει οκτώ συλλήψεις. Επτά από τους συλληφθέντες φαίνεται να συμμετείχαν στη συμπλοκή, καθώς και ένας συνεργός που προσπάθησε να αλλοιώσει στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκλημάτων Χαλκίδας.