Αιματηρή σύγκρουση οπαδών στη Χαλκίδα: Χειροπέδες σε 19χρονο που είχε απασχολήσει και για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη

0

Συνολικά 8 οι εμπλεκόμενοι

Συνελήφθη ένας 19χρονος ως ένας από τους φερόμενους εμπλεκόμενους στη δολοφονική επίθεση με πιθανότατα οπαδικά κίνητρα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 23χρονου.

Ο 19χρονος είναι οργανωμένος οπαδός του Ολυμπιακού και μάλιστα εμπλέκεται και στη δικογραφία μαμούθ για τη δολοφονία του αστυνομικού των ΜΑΤ, Γιώργου Λυγγερίδη.

Το αιματηρό περισταστικό φαίνεται ότι επρόκειτο για «ραντεβού βίας» ανάμεσα σε οπαδούς ΑΕΚ και Ολυμπιακού που κατέληξε σε τραγωδία, με τον θάνατο ενός 23χρονου οπαδού των κιτρινόμαυρων, ο οποίος δεν είχε κανένα ποινικό παρελθόν.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, μόλις ενημερώθηκαν από το Νοσοκομείο Χαλκίδας ότι ένα ΙΧ αυτοκίνητο άφησε μαχαιρωμένο έναν νεαρό άνδρα ο οποίος κατέληξε αμέσως μετά, ξεκίνησαν έρευνες για το τι συνέβη.

Σύντομα έφτασαν στο νοσοκομείο ακόμα δύο νεαροί, οπαδοί του Ολυμπιακού αυτή τη φορά, χωρίς ποινικό παρελθόν κι αυτοί, οι οποίοι συμμετείχαν στη συμπλοκή και συνελήφθησαν.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε ακόμα τρεις οπαδούς της ΑΕΚ, ενώ μένει ακόμη να ταυτοποιηθεί και να συλληφθεί ένας ακόμα της ομάδας του Πειραιά που για την ώρα διαφεύγει.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν λόγο για «ραντεβού βίας», στο οποίο συμμετείχαν τέσσερα άτομα από κάθε ομάδα, τα οποία έφτασαν με δύο ΙΧ αυτοκίνητα στην πλατεία που είχαν συνεννοηθεί.

Ακολούθησε συμπλοκή, όμως όλοι σταμάτησαν μόλις έπεσε νεκρός ο 23χρονος μέσα σε λίμνη αίματος.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε το πρωί στον ΣΚΑΪ και τόνισε πως η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί είναι ότι συνολικά ενεπλάκησαν 8 άτομα σε δύο παρέες των 4.

«Αναζητούμε επομένως άλλα δύο άτομα. Κανείς δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν», είπε χαρακτηριστικά.

Μία γυναίκα η οποία ήταν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας την ώρα που πήγαν τον 23χρονο αιμόφυρτο επεσήμανε στο evima.gr: «Είμαι σε σοκ! Έφεραν κάποιοι ένα παιδί μαχαιρωμένο στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας. Το παράτησαν και έφυγαν μπροστά στα μάτια μας. Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρονών για το τίποτα. Για ανοησίες. Για τα οπαδικά, μωρέ; Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών. Στα χέρια μας… Με τι ψυχή; Με τι καρδιά; Σε τι κόσμο ζούμε, Θεέ μου;».

«Πώς φτάσαμε να αφαιρούμε τόσο εύκολα τη ζωή, να σβήνουμε όνειρα, να σκοτώνουμε το αύριο; Μια μάνα και ένας πατέρας σήμερα κλαίει. Και μαζί της κλαίει μια ολόκληρη κοινωνία που χάνει τα παιδιά της, ένα ένα… Ας ξυπνήσουμε. Ας ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας, πριν χαθεί κι αυτή. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας», συμπλήρωσε.